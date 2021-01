L’ufficializzazione del revival di Sex And The City, la nuova serie dal titolo And Just Like That, è stata affidata proprio a lei, l’iconica protagonista del cult di HBO: Sarah Jessica Parker ha pubblicato il teaser che annuncia il ritorno di Carrie, Miranda e Charlotte in tv grazie a HBOMax, con nuove avventure alla soglia dei cinquant’anni. Con loro non ci sarà Samantha, perché Kim Cattral ha chiuso con la serie dopo il secondo film e non ha mai cambiato idea.

Tempestata di domande sulla nuova serie, su come sarà, su quali volti torneranno in scena, Sarah Jessica Parker non ha potuto rivelare molto, ma ha risposto a centinaia di commenti sul suo profilo Instagram assicurando che presto saranno diffusi nuovi dettagli.

Ha confermato, come già ampiamente prevedibile, che la nuova serie sequel di Sex And The City vedrà il ritorno di volti molto amati dovendo però fare a meno del personaggio di Samantha – non è chiaro in che modo, se inscenandone la morte o un’assenza motivata da altri motivi – ma non ha raccolto le provocazioni di chi l’ha accusata di essere in qualche modo responsabile del mancato ritorno della Cattral nel cast.

A chi ha sostenuto che a Sarah Jessica Parker non piacesse la collega, l’attrice ha risposto perentoria: “No. Non è vero che non mi piace. Non l’ho mai detto. Non potrei mai farlo“. E ha aggiunto che il personaggio della Jones, così sfacciatamente emblematico dello stile e del linguaggio della serie, mancherà molto a tutti nel revival And Just Like That: “Samantha non fa parte di questa storia. Ma sarà sempre parte di noi. Non importa dove saremo o cosa faremo” ha chiosato la Parker.

Gli attriti tra le due attrici non sono certo una notizia: la Cattral ha avuto parole durissime per Sarah Jessica Parker negli ultimi anni e ha addebitato principalmente a questi contrasti la scelta di chiudere definitivamente con Sex And The City, ma proprio di recente ha anche aggiunto di voler raccontare storie diverse che la rappresentino di più, avendo compiuto sessant’anni e volendo scegliere con più cura i progetti di cui far parte. Inoltre, l’attrice ha dichiarato di non essere “mai stata amica” delle colleghe con cui ha condiviso sei stagioni e due film.

And Just Like That dovrà dunque fare a meno di lei, che ha anche suggerito l’ipotesi di rimpiazzare Samantha con un nuovo personaggio, magari una donna di colore per rimediare alla totale mancanza di inclusività della serie dal punto di vista della rappresentazione di etnie diverse da quella caucasica.