Mancano soli 2 giorni al lancio del Samsung Galaxy S21 in uscita giovedì 14 gennaio. Il noto e autorevole leaker Roland Quandt ha pubblicato una serie di tweet contenenti molte informazioni sulle ammiraglie. I dettagli si riferiscono soprattutto alla confezione di vendita del telefono che sarà estremamente compatta e a dire la verità, anche vuota.

Esattamente come vociferato da svariate settimane, i Samsung Galaxy S21 saranno venduti senza cuffie e pure senza caricabatteria da parete. La scatola che contiene il nuovo smartphone sarà dunque estremamente sottile e al suo interno ci sarà semplicemente un cavetto con uscita USB Type-C, una guida rapida e la graffetta per l’apertura dello slot delle SIM.

Dopo aver preso tanto in giro in autunno l’iPhone 12 Apple proprio per la mancanza delle cuffie in confezione come dell’alimentatore da parete, Samsung persegue la stessa identica strategia commerciale. Lo scopo dichiarato sarà di certo quello di preservare l’ambiente da sprechi di produzione e da smaltimento di rifiuti in eccesso, considerando che la maggior parte dei clienti hanno già entrambi gli accessori a casa, perché appartenenti a pregressi dispositivi. L’altro motivo, neanche troppo celato, sarà quello di risparmiare sui costi di produzione e magari spingere qualcuno ad acquistare le soluzioni separatamente.

Oltre la conferma della mancanza delle cuffie e dell’alimentatore nella confezione del Samsung Galaxy S21 giunge anche una possibile brutta notizia, sempre da Roland Quandt. L’informatore ha fatto notare come nel materiale pubblicitario si faccia riferimento a più tagli di memoria degli smartphone ma non alla possibilità di espandere lo spazio di archiviazione. Forse anche in questo Samsung vuole imitare il concorrente Apple? Sarebbe proprio una gran doccia gelata per chi da sempre predilige il brand sudcoreano anche per questo motivo. La decisione finale al riguardo sarà resa nota nel giro di 48 ore, di certo al termine della presentazione Unpacked.