Abbiamo finalmente indicazioni importanti ed interessanti, oggi 12 gennaio, per quanto concerne uno smartphone come il cosiddetto Huawei P40 Lite. Secondo le informazioni raccolte nelle ultime ore, infatti, il device dopo una lunga attesa si appresta a ricevere un nuovo aggiornamento, relativamente alla patch di novembre. In questi mesi ci siamo soffermati sul prodotto soprattutto a proposito di alcune promozioni, come abbiamo avuto modo di osservare a cavallo del Black Friday 2020 a suo tempo, ma stavolta possiamo andare finalmente oltre.

Le prime informazioni su Huawei P40 Lite con aggiornamento 261

Grazie ai dettagli forniti pochi minuti fa da Huawei Update, sappiamo ad esempio che non ci si ritrovi al cospetto dell’aggiornamento più fresco fornito dal produttore cinese, ma considerando il lungo stop al quale abbiamo assistito con Huawei P40 Lite, direi che ci si possa accontentare per questa volta. Il fatto stesso che il pacchetto software abbia un peso superiore ai 3 GB, ci dice fondamentalmente che ci sia tanto materiale accumulato in questi mesi che debba essere scaricato dagli utenti in questione.

Dando uno sguardo alla fonte e al changelog segnalato, al momento non si hanno ulteriori dettagli a proposito del firmware. Insomma, eventuali funzioni extra per Huawei P40 Lite con l’aggiornamento di novembre verranno a galla solo nel momento in cui ci sarà il vero e proprio test sul campo da parte degli utenti. Anche qui in Italia. Considerando gli standard di questo produttore, credo che il tutto possa avvenire già nel corso di questa settimana.

Tenete gli occhi aperti, in attesa di ulteriori passi in avanti da ufficializzare con Huawei P40 Lite, se non altro perché parliamo di uno tra gli smartphone più popolari del 2020 in Italia e nel resto d’Europa. Che idea vi siete fatti del nuovo aggiornamento ormai in distribuzione nel Vecchio Continente? Fateci sapere