Si parla nuovamente di bonus mobilità, che dal 14 gennaio al 15 febbraio 2021 premierà tutti quelli che hanno comprato un mezzo green rientrante nell’iniziativa, come nel caso di bici e monopattini elettrici (nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 2 novembre 2020), non avendo ancora ottenuto il rimborso. Si potrà tornare a fare richiesta dell’incentivo, a patto di essere ancora in possesso della fattura o dello scontrino che attesti il tipo di bene acquistato, e non avendo usufruito prima del beneficio. A quel punto bisognerà inserire i propri dati, il valore del prodotto in questione (o del servizio erogato) e la documentazione che attesti l’acquisto.

I rimborsi del bonus mobilità verranno erogati dopo il 15 febbraio 2021, data entro la quale, dalla propria area personale, sarà possibile accedere alla relativa piattaforma per eventuali modifiche ai dati ed alla documentazione inserita. Non è previsto un nuovo Click-Day. Gli utenti in questione avranno un mese di tempo per avanzare la propria richiesta, con tutta la calma del mondo. Precisiamo che non verranno rilasciati buoni da spendere, come successo durante la prima trance. In pratica, si tratta di un recupero crediti da parte di tutti quegli utenti che purtroppo, per problemi della piattaforma, di esaurimento immediato dei fondi o di mancato riconoscimento tramite SPID (Poste ID ebbe dei problemi all’epoca dei fatti, come molti di voi ricorderanno) non riuscirono a formulare la propria richiesta di rimborso avendo in precedenza acquistato il bene in questione, a cavallo del periodo indicato.

Il bonus mobilità chiuderà il proprio ciclo rimborsando gli utenti che erano rimasti fuori, com’era stato detto a tempo debito. I bonifici potrebbero partire subito dopo il 15 febbraio, anche se le effettive tempistiche non sono state rese note. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.