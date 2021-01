Continua a tenere banco la questione relativa ai nuovi termini WhatsApp che andranno a coinvolgere il tema privacy nelle prossime settimane, in particolare l’aggiornamento che entrerà in vigore il prossimo 8 febbraio crea apprensione anche in Italia. C’è stata disinformazione sull’argomento, al punto che lo staff nei giorni scorsi ha pubblicato alcune FAQ per chiarire punti evidentemente oscuri ad alcuni. Ne abbiamo parlato con un articolo nel fine settimana, ma a quanto pare non è bastato.

Punti focali sui nuovi termini WhatsApp per quanto riguarda la privacy

La prova ci arriva da un’ulteriore iniziativa sui social da parte del team, provando a rendere ancora più semplice la questione dei nuovi termini WhatsApp. Una sorta di grafica impostata sui punti più importanti inerenti l’aggiornamento di febbraio. In particolare, ci sono sette elementi presi in considerazione, in verità già noti, che evidentemente necessitano di una sottolineatura affinché arrivino in modo corretto a destinazione. In sostanza, c’è una percezione fallace sul tema per troppe persone, al punto da rendere indispensabile un tweet.

Nello specifico, parlando dei nuovi termini WhatsApp bisogna tenere a mente in primo luogo il fatto che l’app non possa WhatsApp non possa leggere i messaggi, ma soprattutto non abbia la facoltà, esattamente come Facebook, di ascoltare le chiamate. Il secondo punto ci dice che il servizio non conservi registri su chi chiamiamo messaggiamo. Ancora, WhatsApp non ha la facoltà di registrare le posizioni condivise tra utenti.

Andando avanti con la lettura del grafico che chiarisce punti sui nuovi termini WhatsApp, viene chiarito che l’applicazione non condivida i vostri contatti, così come è importante chiarire che i gruppi WhatsApp restino privati. A chiudere il quadro troviamo la possibilità, confermata, di impostare i messaggi effimeri, oltre a poter scaricare i vostri dati. Vedremo se questa presa di posizione sarà sufficiente.