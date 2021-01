Il più grande problema di Android Auto finora è stato quello legato alla vicenda dei messaggi pronunciati in una lingua diversa dall’assistente digitale, che proprio non sembrava volerne sapere di essere risolto. Le prime testimonianze risalgono all’estate del 2019, e finora non c’era stato verso di vedere la situazione rientrare. Tanti utenti si erano messi all’opera per cercare di risolvere a modo loro, purtroppo spesso con metodi che non avevano dato il risultato sperato. Uno in particolare, però, pare essere la soluzione definitiva al problema di Android Auto, anche su indicazione della stessa Google.

Come riportato da ‘support.google.com‘, qualora l’assistente dovesse leggere messaggi in una lingua che non è la propria, bisognerà cancellare l’inglese come idioma secondario. Fatto questo, occorrerà poi modificare la lingua della voce di Google Assistant scegliendo la propria. La rimozione dell’inglese come seconda lingua sarebbe la soluzione ufficiale al problema, come approvato dal colosso di Mountain View. Probabilmente saranno stati tanti gli utenti ad individuare il rimedio in questione senza che fosse Big G ad indicarlo, risolvendo a modo proprio la rogna dei messaggi letti da Google Assistant in una lingua diversa.

Un rimedio veloce, che sembra anche funzionare piuttosto bene, ma forse non sempre gradito dagli utenti, parte dei quali avrebbero senz’altro preferito non rinunciare ad un’opzione (come quella della lingua secondaria) per via di un altro disagio che si era palesato. Il colosso di Mountain View, dal canto suo, avrà pensato che la cosa migliore fosse quella di velocizzare un po’ le pratiche (visto che le prime segnalazioni erano arrivate nell’estate del 2019) per poter offrire la migliore esperienza possibile da subito ai propri utenti. Android Auto ha così visto finalmente risolto il più grande problema che lo disturbava da ormai quasi due anni a questa parte.