A grande sorpresa Marracash annuncia un nuovo album che vedrà la luce nel 2021. Il rapper è ancora sotto i fumi dei festeggiamenti per il successo di Persona come disco più venduto del 2020 e preso da questo entusiasmo si confessa ai microfoni di Radio Deejay.

Durante la trasmissione #saywaaad Fabio Bartolo Rizzo – questo il nome all’anagrafe di Marracash – risponde alla domanda: “Che programmi hai per il 2021?” in collegamento con videochiamata. “Ti faccio questo scoop”, dice Marra per poi sganciare la bomba: “Io ho un programma a breve termine, che è quello di buttare fuori un altro disco”.

Per Marracash il 2021 sarà dunque l’anno del settimo album in studio. A novembre, in effetti, il rapper aveva pubblicato una foto che lo ritraeva di fronte a un microfono e in didascalia aveva aggiunto che in quel momento stava lavorando sui provini del nuovo progetto. In altre occasioni lo abbiamo visto davanti al mixer, una chiara allusione. Ai microfoni di Radio Deejay, infatti, Marracash ha spiegato che del nuovo disco ha già parlato in vari indizi pubblicati sui social che oggi, dunque, trovano conferma.

Senza preavviso Marracash annuncia un nuovo album e spiega che sarà diverso da Persona, scelta che è tipica degli artisti ispirati che amano rinnovarsi di disco in disco. “Sarà musica molto ‘mia'”, specifica il rapper. Quando uscirà il nuovo progetto? “Siamo a buon punto”, dice Marra senza spingersi oltre.

Non si esclude che il seguito ideale di Persona possa includere altri ospiti eccellenti. Nel precente disco Marracash aveva ospitato grandi nomi come Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Massimo Pericolo, Mahmood e tanti altri e tutti conosciamo quanto sia conviviale l’industria discografica del rap.

Non si esclude, inoltre, che possano arrivare molto presto una data e un titolo. Marracash annuncia un nuovo album e si unisce, dunque, alle tante novità attesissime del 2021.