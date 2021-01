Mario Ermito eliminato al Grande Fratello Vip 2020. Questo è il responso della lunga diretta di ieri sera del reality che ha perso il suo prime time del venerdì e si deve accontentare di una singola puntata a settimana. Dopo tutto quello che è successo nella casa per via dei Zorzando in lite, di Dayane Mello contro tutti e le lacrime di qualche concorrente, qual è il tema della serata? Elisabetta Gregoraci. Ancora una volta Alfonso Signorini sbava dietro la calabrese macina ascolti facendola di nuovo entrare nella casa per incontrare Pierpaolo Pretelli ribadendo il concetto che non vuole che si parli di lei cosa che lui farebbe spesso con la sua nuova fiamma.

Ancora una volta il pubblico si spacca quando si parla di lei e le polemiche non mancano soprattutto quando la Gregoraci annuncia a Giulia Salemi che tutto quello che lei sta dicendo è nelle mani del suo avvocato. La bella influencer prova a ribattere facendo notare che lei non ha la casa a Montecarlo ma sicuramente ha altre qualità che hanno colpito Pierpaolo Pretelli e il teatrino continua mentre la famiglia fuori continua a sostenere la calabrese a sfavore della Salemi e questo fa impazzire l’ex velino.

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 ieri sera non solo ha avuto il suo bel da fare con Mario Ermito eliminato e poi pronto a sputare sentenze in studio facendo infuriare i Zorzando ma anche con le polemiche che hanno travolto sui social la Gregoraci rea di essere stata in vacanza a Dubai e di essere tornata in tv senza un giorno di quarantena. La prima a puntarle contro il dito sia stata Taylor Mega rinchiusa in casa per lo stesso motivo ma, a quanto pare, per la Gregoraci non vale la stessa regola in quanto residente a Montecarlo. Sarà questo l’unico motivo?

Inutile dire che anche ieri sera Alfonso Signorini è stato preso di mira per via della sua propensione verso la Gregoraci a sfavore di Giulia Salemi che dopo la diretta è scoppiata in lacrime tra le braccia del suo Pier.