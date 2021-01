Giuliano Sangiorgi ricorda suo padre sui social: il cantante dei Negramaro scrive un commovente post su Instagram e condivide una foto in compagnia dell’uomo che gli ha donato profondo amore.

Il papà di Giuliano Sangiorgi è scomparso 8 anni fa. Era l’11 gennaio quando suo padre smetteva di respirare, strappato alla vita. L’artista definisce quel giorno “maledetto” e sottolinea il vuoto incolmabile che sente tutti i giorni, un vuoto senza rimedio lasciato dall’aver perso un genitore.

“Qualcosa è cambiato per sempre”, continua Giuliano Sangiorgi ricordando suo padre e quella morte dolorosa che gli ha sottratto il piacere di pronunciare la parola “papà”. “Non so più dirlo da otto anni”, scrive Sangiorgi, che invece quel termine lo sente tutti i giorni da sua figlia Stella.

Non si smette mai di essere figli ma Giuliano 8 anni fa ha dovuto fare i conti con la rinuncia alla pronuncia del termine “papà”, che invece sua figlia Stella gli urla sempre. “Vorrei ancora essere un figlio, tuo”, prosegue il cantante ed esprime il desiderio di gridare ancora una volta quel “papà” che gli riempiva il cuore di gioia.

“Dentro di me, in questo giorno maledetto… hai lasciato un vuoto incolmabile… e qualcosa è cambiata per sempre, nei sorrisi e negli occhi miei… ciao papà… e scrivo”papà” ma non so più dirlo da otto anni… lo lascio silenzioso questo nome… e intanto stella mi chiama urlando “papà” e vorrei essere ancora un figlio, tuo! E gridare io “papà”… torna a riempirmi il cuore!”

Tantissimi i commenti al post di Giuliano Sangiorgi che, per ricordare suo padre, ha condiviso una delle ultime foto scattate in sua compagnia. Le sue parole hanno rispolverato ricordi dolorosi nel cuore dei suoi sostenitori che hanno condiviso con lui le proprie storie relative alla perdita di una persona amata.