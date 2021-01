Disponibile dallo scorso 19 novembre, PS5 è approdata sul mercato accompagnata anche dal sontuoso remake di Demon’s Souls, “padre” del genere soulslike apparso per la prima volta su PS3 grazie all’impegno – e al genio! – di Hidetaka Miyazaki e del team di From Software. Un classico che ora è quindi tornato a nuova vita, invitando tutti i giocatori interessati a tornare tra le lande mortifere di Boletaria, naturalmente tirate a nuovo con un dettaglio grafico incredibile. Possibile ovviamente per via della maggior potenza computazione della nuova macchina da gioco realizzata da Sony per arricchire la scuderia PlayStation.

E se è vero che il Demon’s Souls rinnovato ad opera dei ragazzi di Bluepoint Games ha decisamente incontrato i favori della critica specializzata, allo stesso modo non dovrebbe stupire che l’esclusiva PlayStation 5 faccia gola a molti tra quanti si professano appassionati nerd. In data odierna, poi, il rifacimento moderno si fa ancora più goloso, considerando che è stato scelto da Amazon Italia per rientrare nelle sue offerte del giorno, valide quindi solo per oggi, 12 gennaio 2021. Come potete verificare anche voi collegandovi a questo indirizzo o in alternativa utilizzando direttamente il box prodotto presente poco più in basso in questo stesso articolo, il videogame è in sconto sui listini del gigante dell’eCommerce al prezzo di 65,99 euro, contro i precedenti 80,99 euro di listino.

Lo sconto per Demon’s Souls in versione PS5 su Amazon è allora pari al 15%. A seguire, la sinossi ufficiale del titolo: