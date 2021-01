Emma e Alessandra Amoroso raccontano Pezzo Di Cuore, il loro primo ed atteso duetto. Sarà in radio e negli store digitali da venerdì 15 gennaio e dal 29 sarà disponibile anche in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito di Universal Music Italia.

Pezzo Di Cuore celebra l’amicizia decennale di Emma e Alessandra Amoroso che condividono un percorso estremamente simile nel mondo della musica. Entrambe salentine, entrambe emerse da Amici di Maria De Filippi, entrambe tra le artiste donne più amate, entrambe con tour all’attivo nei palasport.

Pezzo Di Cuore è un dialogo tra due amiche, tra Emma ed Alessandra Amoroso, e il testo del brano si focalizza sui sentimenti e sul modo giusto di viverli in modo autentico a partire dall’amore per se stessi.

Ad unirle la volontà di tornare alla musica dal vivo al più presto ma un tour insieme per ora non è in programma. Non è in programma neanche un intero disco di inediti, sebbene comunque questi progetti non siano completamente esclusi.

Emma e Alessandra Amoroso raccontano Pezzo Di Cuore

Come nasce Pezzo Di Cuore

Emma Marrone racconta che il progetto in realtà parte da molto lontano e più volte sono state sollecitate a collaborare. Finalmente, da un’idea di Emma, il duetto è divenuto realtà nel 2021.

“Era da un po’ di anni che era nell’aria la volontà di fare una canzone con Alessandra e anche i nostri fan ce lo chiedevano; è stata una scelta istintiva: io ero a Milano per X Factor e lei a Roma; avevo voglia di fare qualcosa per far partire il 2021 con una sensazione di sano ottimismo. Ho chiamato Dario e gli ho detto che avevo voglia di una canzone senza tempo, con Davide Petrella ha tradotto in musica le mie sensazioni e ho inviato il risultato ad Alessandra dicendole: ‘Non penso che tu possa dirmi di no'”.

Alessandra Amoroso confessa che in realtà quel “no” non glielo avrebbe mai detto, felice ed onorata di duettare con Emma: “Era una volontà che avevamo già espresso entrambe. Quando ho ascoltato il brano ho pensato subito ad un dialogo tra me e lei”.

Quando c’è di Emma e di Alessandra in Pezzo Di Cuore

Pezzo Di Cuore è una canzone universale, autobiografica “fino a un certo punto” ma universalmente condivisibile.



“Credo che sia una canzone universale e cantarla insieme è stato facile perché per cantare insieme bisogna sapersi ascoltare. Io e Alessandra siamo due persone diverse ma nella nostra diversità sappiamo ascoltarci. Quando due persone sanno ascoltarsi sanno andare all’unisono”, racconta Emma.



“Chi è che non ha avuto momenti di buio?! L’amore fa muovere il mondo, chi è che non parla d’amore? Quando si impara ad amare se stesse automaticamente si impara a rispettare le persone intorno a noi. Il segreto dell’amore è amare se stessi”.

Alessandra Amoroso conferma la visione dell’amore di Emma: il passo più importante per amare un’altra persona è amare se stessi per poi dare le giuste priorità al prossimo.

Il futuro di Pezzo Di Cuore, dall’album congiunto al tour

Il futuro di Pezzo Di Cuore è al momento incerto. “Probabilmente abbiamo bisogno di lavorare sul presente”, dicono ma il tour congiunto o un eventuale disco insieme non sono da escludere completamente: “Semmai dovesse accadere sarebbe meraviglioso”. Intanto Emma invita ufficialmente Alessandra nelle tappe del suo tour, che spera di poter realizzare nel 2021 con tutte le precauzioni del caso.

Maria De Filippi, la “mamma artistica”

Maria De Filippi ha ascoltato Pezzo Di Cuore ed è orgogliosa della collaborazione delle sue due “figlie artistiche”. Entrambe emerse dal talent show di Canale 5, Maria De Filippi è molto entusiasta del percorso di due delle sue “figlie” e nell’ascoltare il brano si è detta molto fiera del feat.

Sanremo 2021

C’è la possibilità che Emma ed Alessandra Amoroso presentino Pezzo Di Cuore a Sanremo 2021? Forse. Le due artiste non si sbilanciano ma non negano che ne sarebbero felici, dopo il duetto sul palco dell’Ariston del 2012 quando Emma era in gara tra i Campioni ed accolse Alessandra Amoroso. Il futuro di Pezzo Di Cuore è tutto in divenire.