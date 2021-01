In questi primi giorni di gennaio 2021 apprendiamo interessanti novità riferite ai prossimi Huawei P50. Per quanto il loro lancio non dovrebbe essere per nulla prossimo, c’è da dire che proprio nelle ultime ore le anticipazioni non sono mancate. Queste ultime sono state fornite dal leaker @hereYashRaj molto attivo su Twitter e questa volta, molto generoso di dettagli.

Le ultime notizie apprese sui Huawei P50 riguardano prima di tutto il suo lancio. Sembrerebbe da escludere una presentazione anticipata in perfetto stile Samsung Galaxy S21. Al contrario tutta la serie ammiraglia potrebbe non far capolino se non in primavera, dunque a partire da fine marzo ma anche dopo. Dietro questa scelta potrebbe celarsi di certo qualche rallentamento nella catena produttiva o anche la volontà di prorogare il periodo dello sviluppo dei device, con l’intenzione di migliorarli ulteriormente.

Tra le caratteristiche dei prossimi Huawei P50 date per certe dal leaker già menzionato c’è la fotocamera a 5 sensori (magari solo per il modello Pro +), 8 GB di RAM e 2 tagli di memoria interna da 128 e 256 GB. Per quanto riguarda l’aspetto del dispositivo, questo dovrebbe presentare un display con foro centrale per la fotocamera in tutte le varianti. Per quanto riguarda il processore, a bordo delle prossime ammiraglie dovrebbe esserci il chip Kirin 9000.

A parte la dotazione hardware dei Huawei P50, c’è da fornire l’anticipazione più succulenta di tutte. Il produttore avrebbe deciso di lanciare i nuovi top di gamma con la disponibilità sia del sistema operativo Android di Google sia di quello Harmony proprietario. La nuova serie sancirà in pratica il debutto mondiale e definitivo dell’OS studiato e realizzato dall’azienda cinese. Gli acquirenti cinesi avranno invece un’unica scelta costituita, naturalmente, dalla sola soluzione fatta in casa in Harmony OS. Il 2021 sarà dunque di certo un’annata decisiva per tutti i prodotti Huawei, sia hardware che software.

