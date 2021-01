Ci risiamo, anche nel 2021 appena cominciato. Da domani davvero niente immagini buongiorno e buonanotte su WhatsApp perché rappresentano un rischio? Molte di questa contengonoveramente dei virus che poi formattano il cellulare? La catena che sta circolando in queste ore sull’app di messaggistica è la stessa, identica, che abbiamo imparato a conoscere oramai da tempo. Una delle prime volte in cui se ne è parlato sulle nostre pagine è stato addirittura nel 2018. Esattamente come quasi 3 anni fa, anche oggi la notizia va smentita, è una bufala vera e propria e non c’è alcun pericolo reale.

Come nella tradizione di tutte le catene, il tono della comunicazione è allarmistico. Si invitano le persone a non inviare più le classiche foto del buongiorno e della buonanotte ma pure di non scaricarle, una volta ricevute, proprio perché portatrici di virus. Nella nota, con un linguaggio inappropriato si fa riferimento alla formattazione, ossia un termine utilizzato per i computer. Tanto più, invece che di smartphone, si parla di semplici cellulari che come è noto a molti, neanche possono avere WhatsApp a bordo. Già questi indizi dovrebbero indurci a riflettere e dunque a bollare la notizia come falsa.

Continuando nell’esame della catena/bufala, è pure falso che TG di portata nazionale come il TG1 il TG La7 o altri ancora abbiano invitato gli italiani a fare a meno dei saluti su WhatsApp. L’invito “da domani niente immagini buongiorno e buonanotte” non è stato pronunciato da alcun giornalista accreditato. Se è per questo, la notizia non è stata neppure fornita da alcun sito web o giornale cartaceo.

Come comportarsi dunque nel caso in cui si venga raggiunti dal gran ritorno del messaggio con oggetto “niente immagini buongiorno e buonanotte”? Semplicemente non bisognerà dare alcun peso alla comunicazione e pure evitare di condividerla con chiunque per evitare di gettare panico tra le persone meno informate e più facilmente impressionabili.