Claudio Amendola è morto. Per qualche ora i fan dell’attore sono rimasti con il fiato sospeso leggendo questo su Wikipedia cercando il suo nome ma poi, per fortuna, l’allarme è subito rientrato svelando così l’ennesima fake news che ha fatto il giro del web e dei social in poche ore. L’attore di Nero a Metà e di tanti altri film sia per il cinema che per la tv, in realtà è vivo e vegeto e anche questa volta sembra che dietro questo ennesimo colpo al cuore per gli addetti al settore e ai fan, è arrivato da qualche spiritoso che ha pensato bene di cambiare le date su Wikipedia piazzando vicino a quella della nascita, quella della morte.

“Roma, 16 febbraio 1963 – Roma, 12 gennaio 2021”, questo si leggeva su Wikipedia qualche ora fa quando ha ospitato la fake news della morte dell’attore Claudio Amendola eliminata per evitare la diffusione di una notizia falsa ma è ormai troppo tardi. Alla fine la notizia si è diffusa e se qualcuno l’ha data subito per buona, altri ancora, per fortuna, sono andati a fondo scoprendo la verità.

In molti hanno pensato subito che si fosse ripetuto il malore del 2017 quando Claudio Amendola è stato colpito da infarto ed è stato preso dai capelli dai dottori ma, soprattutto, come lui ha spiegato spesso, dalla moglie Francesca Neri. Per fortuna sembra che l’attore stia bene e che Wikipedia abbia prontamente risistemato la sua scheda personale ma sui social si è comunque diffuso il terrore soprattutto per via della mania di tutti di condividere titoloni e scoop anche quando non vi è niente di reale.

Secondo i bene informati, invece, l’errore potrebbe essere frutto di uno spot pubblicitario di cui Claudio Amendola è protagonista, ovvero un video promozionale della Gise, la Società italiana di cardiologia interventistica. Davvero sarà bastato questo?