Cast e personaggi di Made in Italy debuttano in prima visione in chiaro su Canale 5 mercoledì 13 gennaio, dopo circa un anno dalla distribuzione internazionale su Amazon Prime Video.

La serie creata da Camilla Nesbitt e prodotta da TaoDue racconta la nascita dei grandi marchi del Made In Italy negli anni ’70, come frutto di una rivoluzione culturale e sociale che cambiò radicalmente il volto del Paese e pose le basi per la nascita di un settore industriale strategico per l’economia nazionale. Attraverso la storia di una studentessa milanese che si ritrova a lavorare in una rivista di moda, la serie cita e omaggia gli stilisti e le stiliste italiane che con la loro creatività avrebbero fatto la storia del costume a livello internazionale.

Cast e personaggi di Made In Italy

La protagonista Greta Ferro interpreta Irene Mastrangelo, 23enne apprendista giornalista assunta dalla rivista Appeal: studentessa di storia dell’arte ad un passo dalla laurea, figlia di immigrati a Milano dal Sud Italia, è desiderosa di affrancarsi da una famiglia tradizionalista e da un fidanzato che decide tutto per lei. Ad accoglierla nella redazione è l’austera esperta di moda Rita Pasini (Margherita Buy): membro storico della redazione di Appeal e punto di riferimento per gli stilisti dell’epoca, diventa mentore di Irene e le insegna il mestiere. La collega di scrivania Monica Massimello (Fiammetta Cicogna) è l’esatto opposto di Irene: disinibita e indipendente, diventa la sua migliore amica. In redazione il fotografo di moda di fama internazionale John Sassi (Marco Bocci) attirerà subito l’attenzione di Irene mettendola nei guai col fidanzato. Andrea Bosca interpreta Davide Frangi, imprenditore tessile di Como che conosce Irene per caso in un bar e la rivedrà durante la storica manifestazione IdeaComo, la kermesse di Beppe Modenese che ha segnato l’inizio della storia della moda italiana. Maurizio Lastrico è Filippo Cerasi, graphic designer della rivista e grande amico di Irene e Monica, che non nasconde la sua omosessualità. Valentina Carnelutti e Sergio Abelli sono Ludovica Morelli e Andrea Nava, rispettivamente caporedattrice e vicedirettore di Appeal che condividono una visione cinica e spietata del lavoro.

La famiglia di Irene, umile e spaventata dai cambiamenti di una Milano percorsa da violenze e grandi cambiamenti, è composta da papà Pasquale (Ninni Bruschetta) operaio metalmeccanico impegnato nel sindacato che si è sacrificato per garantirle di studiare all’università, e mamma Giuseppina (Anna Ferruzzo), che lavora come sarta in casa per arrotondare e cercherà di appianare i contrasti tra la figlia ribelle e suo padre.

Le guest star di cast e personaggi di Made In Italy

Nei vari episodi di Made In Italy si alternano diverse guest star che interpretano gli stilisti emergenti o già affermati dell’epoca: Raoul Bova è nei panni di Giorgio Armani, Stefania Rocca in quelli di Krizia, mentre Enrico Lo Verso e Claudia Pandolfi sono Ottavio e Rosita Missoni.

Anche Milano tra cast e personaggi di Made In Italy

Altra protagonista della serie è Milano, coi suoi conflitti sociali e movimenti creativi, l’impegno politico e la voglia di evasione, la musica e l’arte, i palazzi di cortina e le passerelle. Una città in fermento diventata terreno fertile per l’affermazione di marchi come Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, Fiorucci, Curiel, Ferrè che avrebbero rappresentato il simbolo del Made in Italy nel mondo. Ma oltre a Milano che rappresenta il set principale, la serie è stata girata anche a New York e in Marocco.

Gli 8 episodi della serie sono in onda in 4 serate su Canale5 da mercoledì 13 gennaio in prima serata. La serie resta disponibile nel catalogo italiano di Amazon Prime Video.