L’agenda di Benioff e Weiss, creatori e showrunner di Game of Thrones, è sempre più fitta d’impegni. Sulla base dell’accordo siglato con Netflix al concludersi della serie ispirata alla saga di George R.R. Martin, infatti, il duo è al lavoro su una sfilza di nuovi progetti. Il più recente annuncio è rilanciato da Collider e riguarda l’adattamento di The Overstory – Il Sussurro del Mondo il titolo italiano, edito da La Nave di Teseo –, romanzo di Richard Powers vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa 2019.

Questa la sinossi ufficiale:

Patricia Westerford – detta Patty-la-Pianta– comincia a parlare all’età di tre anni. Quando finalmente le parole iniziano a fluire, assomigliano piuttosto a un farfugliare incomprensibile. L’unico che sembra capire il mondo di Patricia, sin da piccola innamorata di qualsiasi cosa avesse dei ramoscelli, è suo padre – “la sua aria e la sua acqua” – che la porta con sé nei viaggi attraverso i boschi e le foreste d’America, a scoprire la misteriosa e stupefacente varietà degli alberi.

Cresciuta, dottorata ribelle in botanica, Patty-la-Pianta fa una scoperta sensazionale che potrebbe rappresentare il disvelamento del mistero del mondo, il compimento di una vita spesa a guardare e ascoltare la natura: le piante comunicano fra loro tramite un codice segreto. Ma questo è solo l’inizio di una storia che si dipana come per anelli concentrici: intorno a Patty-la-Pianta si intrecciano infatti i destini di nove indimenticabili personaggi che a poco a poco convergono in California, dove una sequoia gigante rischia di essere abbattuta.

Il sussurro del mondo è un’opera immensa, un appassionato atto di resistenza e impegno, un inno d’amore alla letteratura, al potere delle storie, alla grandiosità della natura. Dalla motivazione del Premio Pulitzer 2019 per la Narrativa: “Un romanzo dalla costruzione geniale, rigoglioso e ramificato come gli alberi di cui racconta: la meraviglia della loro interazione evoca quella degli uomini che vi vivono accanto”.

The Overstory è il dodicesimo romanzo di Powers, un lavoro descritto come un’appassionata opera d’attivismo e resistenza che trae forza da principi ambientalisti. Per quanto non sia ancora stato diffuso alcun commento ufficiale alla notizia dell’adattamento, Collider menziona una recente intrvista concessa da Reed Hastings al New York Times. Il CEO di Netflix ha parlato di The Overstory come dell’ultimo grande romanzo che ha letto:

È uno straordinario esempio di come una grande narrazione possa aiutare a rafforzare comprensione ed empatia. [Un’opera] originale e profonda. Devo ammettere che negli ultimi anni ho letto sempre meno narrativa, quindi io e la mia famiglia abbiamo deciso che durante le vacanze avremmo letto qualcosa tutti insieme. Siamo stati fortunati a scegliere The Overstory.

La notizia dell’adattamento di The Overstory segue di alcuni mesi altri due annunci riguardanti David Benioff e D.B. Weiss. Il primo riguarda la produzione della serie The Chair, una dramedy in sei episodi sceneggiata da Amanda Peet e interpretata da Sandra Oh e Jay Duplass. Il secondo, invece, riguarda l’adattamento televisivo de Il Problema dei Tre Corpi, saga fantascientifica firmata dall’autore cinse Liu Cixin. Entrambi i progetti vedranno la luce su Netflix.