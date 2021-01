L’adattamento di So Cosa hai Fatto sta prendendo forma per la gioia (oppure la paura) dei fan del film cult anni ’90 che portò sullo schermo le due giovanissime Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar. Il nuovo adattamento seriale di I Know What You Did Last Summer, questo il titolo originale del film, è stato annunciato lo scorso ottobre da Amazon Studios ma nelle scorse ore è finalmente stato annunciato il cast che si metterà a lavoro nell’episodio pilota con la speranza di poter ottenere una stagione completa in onda entro la fine dell’anno proprio sulla piattaforma.

Proprio come il film originale del 1997, anche nella produzione della serie sono stati coinvolti giovani attori poco noti, star emergenti che hanno già recitato in una varietà in altri progetti. Ma di chi si tratta? Secondo quanto riporta Deadline sembra proprio che nel cast ci saranno Madison Iseman (Jumanji: The Next Level), Brianne Tju (Light as a Feather), Ezekiel Goodman, Ashley Moore (Popstar: Never Stop Never Stopping), Sebastian Amoruso (Solve), Fiona Rene (Stumptown), Cassie Beck (Connecting), Brooke Bloom (Homecoming) e Bill Heck (I’m Your Woman).

Al momento le bocche di tutti sono ancora cucite su quello che sarà il profilo dei personaggi scelti ma i bene informati sono pronti a scommettere che sarà proprio la bella Madison Iseman a prendere il posto che fu di Jennifer Love Hewitt, ovvero la protagonista, la bella reginetta che si troverà a festeggiare con gli amici il suo successo fino a quando la serata non finisce nel peggiore dei modi.

Ecco il trailer del film originale:

La prossima serie sarà basata sull’omonimo romanzo del 1973 di Lois Duncan: “La serie è descritta come una versione moderna del film horror di successo del 1997. In una città piena di segreti, un gruppo di adolescenti viene perseguitato da un misterioso assassino un anno dopo un incidente mortale la sera della laurea”. Il resto lo scopriremo solo quando finalmente sarà resa nota anche la trama con il dettaglio dei personaggi interpretati dal cast appena annunciato.