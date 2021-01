Non mancano certo le segnalazioni di disservizi oggi 12 gennaio proposito del mondo della posta elettronica, se pensiamo al fatto che Virgilio Mail non funziona da mezzogiorno circa. Segnalazioni abbastanza diffuse, che ci riportano con la mente a quanto avvenuto durante il mese di ottobre, quando sulle nostre pagine abbiamo dovuto affrontare una questione simile. Staremo a vedere se quello di martedì sarà un disservizio di pochi minuti, o se al contrario si prolungherà più del dovuto.

Virgilio Mail non funziona: cosa sappiamo sui problemi del 12 gennaio

Quali sono le informazioni al momento disponibili sul potenziale down? Ecco, in primis non ci sono i presupposti per metterla su questi termini. A diversi utenti, infatti, Virgilio Mail non funziona, ma i numeri riscontrati fino a questo momento non sono tali da parlare di interruzione totale del servizio. Possibile seguire la vicenda in tempo reale su Down Detector, con aggiornamenti in tempo reale sul disagio che alcuni iscritti stanno vivendo questa mattina.

Se anche a vostro avviso Virgilio Mail non funziona oggi 12 dicembre, invito i nostri lettori a commentare l’articolo qui di seguito, in modo da condividere la propria esperienza. In questo modo, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff sul disservizio riscontrato questa mattina, potremo quantomeno iniziare ad avere le idee più chiare su quanto avvenuto. In particolare, mi pare di capire che i problemi vengono a galla al momento del login, subito dopo aver inserito le credenziali per accedere alla propria utenza.

Come accennato, se Virgilio Mail non funziona, alcuni competitor non se la passano meglio. Poco fa, infatti, abbiamo pubblicato un aggiornamento sui problemi che in tanti stanno riscontrando anche con Libero Mail. In quel caso, però, il disservizio sembra essere molto più serio. Vi aggiorneremo appena avremo ulteriori informazioni sul caso.