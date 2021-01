Mancheranno con tutta probabilità i servizi Google a bordo dei prossimi Huawei P50, cosa che però non determina il loro totale offuscamento dal palcoscenico internazionale. I top di gamma del produttore cinese sono ancora molto ambiti, ed è per questo che bisognerà continuare a parlarne con assiduità. Dovrebbero essere tre i modelli a comporre il quadro ai piani alti: il modello standard con schermo piatto (al più poco curvato solo a ridosso dei bordi laterali), la versione Pro con display waterfall (curve molto profonde lungo i bordi laterali) ed il Pro Plus, con curvature del pannello su ogni lato.

L’utente Yash Purohit, più conosciuto con il nome ‘#Guidingdroid’, ritiene che i prossimi Huawei P50 possano essere pressoché come nei render che vedete a seguire. La fotocamera frontale dovrebbe trovare posto in un foro collocato al centro per ciascuno dei tre modelli previsti, naturalmente nella parte alta dello schermo (la collocazione laterale dovrebbe lasciare spazio proprio a quest’altra soluzione, che sappiamo essere molto utilizzata anche dagli altri OEM concorrenti).

Faranno la storia degli smartphone di ultima generazione i Huawei P50, anche privati dei servizi Google. Il brand cinese ha alle spalle un potere ormai consolidato: dubitiamo che gli utenti più fedeli riescano a voltarsi dall’altra parte favorendo un’altra azienda (anche perché i Huawei Mobile Services stanno diventando di giorno in giorno più completi). Non neghiamo che lo snodo in questione sarà determinante per il successo futuro del produttore, e che l’impatto generato dai Huawei P50 indirizzerà in un senso o nell’altro le sorti dell’OEM. Voi siete pronti a dare fiducia, ancora una volta, all’azienda, oppure pensate che il treno per la società sia ormai passato, e quindi legato a doppio filo con i servizi Google non più disponibili? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.