The Undoing, ennesimo esempio della cosiddetta prestige TV, ha avuto vita difficile fin dall’annuncio del suo arrivo sullo schermo. La maxi produzione HBO si è ritrovata addosso l’etichetta di nuova Big Little Lies, dovuta sia all’omicidio che mette in moto la narrazione che alla rinnovata collaborazione tra David E. Kelley e Nicole Kidman, rispettivamente produttore e interprete protagonista della serie.

Aspettarsi che The Undoing potesse – o dovesse – reggere il confronto con uno dei successi più celebrati degli ultimi anni non è stato però l’unico condizionamento in gioco. La stessa miniserie, in onda su HBO in un autunno televisivo soporifero come quello appena trascorso, è riuscita ad alimentare le aspettative del suo pubblico convincendolo di avere davvero tanta carne al fuoco. Chiunque abbia seguito The Undoing al ritmo cadenzato di un episodio a settimana ha avuto giorni e giorni, settimane e settimane per convincersi di tutto e del contrario di tutto.

[Attenzione, spoiler!]

Il grande pregio di The Undoing – disponibile su Sky e NOW TV – è stato infatti quello di aver reso plausibile la colpevolezza di ciascuno dei suoi personaggi. Nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo se fosse stata Grace (Nicole Kidman) a uccidere Elena (Matilda De Angelis): la si è vista fare ambigue passeggiate notturne, in fondo, e sarebbe potuta essere una normale reazione alla scoperta dell’infedeltà del marito (Hugh Grant).

Allo stesso modo, sarebbe stato lecito immaginare per Franklin (Donald Sutherland) il ruolo di mandante dell’omicidio: il suo astio verso il genero è evidente in ciascun episodio, e vista la sua smisurata ricchezza avrebbe potuto assoldare chiunque per liberarsi di quella donna scomoda e incastrare Jonathan, figura di mascolinità tossica nella quale, sul finire della miniserie, ammette fra le righe di rivedersi.

Qualcuno potrebbe essere arrivato a pensare che il responsabile fosse il piccolo Henry (Noah Jupe), in realtà troppo giovane per potersi far carico dell’infelicità della sua famiglia. Per non parlare dell’arma del delitto, dalla quale aveva provveduto a cancellare le impronte del padre nel malsano tentativo di difenderlo. E che dire invece di Sylvia (Lily Rabe)? Non sarebbe servito un gran cinismo per immaginare che la sua devozione a Grace fosse pura ipocrisia, e che uccidere Elena fosse il suo modo di vendicarsi di Jonathan dopo averci avuto lei stessa una relazione clandestina.

In questo pullulare di possibilità, addossare a priori la colpa al marito (Ismael Cruz Córdova) di Elena sarebbe stato da escludere. Ma garantire a Jonathan lo stesso beneficio del dubbio? O perlomeno, quanto basta per essere davvero stupiti dalla rivelazione della sua colpevolezza? Quasi impossibile. Nel proporre la scena della fuga, il finale di The Undoing ha tentato di coinvolgere il pubblico per raggiungere il momento di massima emotività, immaginando forse che si potesse provare un briciolo di empatia per una classe di individui così spudoratamente privilegiati. Oppure credere che, dato il fascino – alquanto sfumato – di quel brillante newyorkese d’adozione, il colpevole dovesse essere per forza qualcun altro.

Insomma, che ci si senta traditi o meno dal finale di The Undoing, non si può negare che una storia così attenta a tenere tutte le strade aperte – e il più a lungo possibile – si sia ritrovata tra le mani una conclusione meno potente del dovuto. L’uomo che in apertura di stagione sembrava colpevole, alla fine lo è, e perdipiù è pure una persona orribile. Ma questo, in fondo, è un invito a ridimensionare le proprie aspettative. E in un momento storico così denso di cospirazionismi, anche un ironico memento: le cose, spesso, sono esattamente quel che sembrano.