Claudio Trotta è uno dei fautori del Rainbow Free Day, una sorte di 15 giorni di White Friday con tanti eventi che riguardano il mondo musicale, conferenze, iniziative letterarie, negozi di dischi coinvolti, dal 15 al 30 gennaio. Io parteciperò con le mie due puntate del Premiato Circo Volante del Barone Rosso lunedì 18 e 25 gennaio e con le dirette WE HAVE A DREAM di martedì 19 e 26 gennaio. OptiMagazine è media partner di Rainbow Free Day.

Approfittando del fatto che a Claudio Trotta è stato consegnato dal Comune di Milano il prestigioso Ambrogino D’Oro, per la prima volta a un imprenditore musicale, e che nella stessa diretta di WE HAVE A DREAM avevo Fabio Concato, anche lui insignito dell’Ambrogino D’Oro lo stesso giorno, li ho messi insieme in questa conversazione.

In attesa del calendario definitivo di ciò che accadrà nei 15 giorni del Rainbow Free Day, ecco le prime informazioni. C’è tanto da leggere perché accadranno davvero tante cose in questa che è la risposta del mondo della musica e della cultura alla inspiegabile chiusura decretata dai politici.

RAINBOW FREE DAY, una quindici giorni (dal 15 al 30 gennaio 2021) che intende mettere al centro dell’attenzione il vasto e poliedrico mondo della produzione artistica indipendente e che ha già raccolto oltre 300 adesioni fra i principali operatori Italiani dello spettacolo e dell’arte. Prima di tutti la Siae, che insieme alle piattaforme Optima e Dice, hanno aderito entusiasticamente al progetto.

Ogni giorno sulla piattaforma www.rainbowfreeday.com e sui social collegati dal 15 al 30 gennaio tantissime occasioni di produzioni musicali, culturali, artistiche e di spettacolo a prezzi scontatissimi per l’occasione.

Inoltre, sulla piattaforma Facebook del Rainbow si terrà un palinsesto di iniziative che prevede, tra i principali momenti, ogni giorno alle 11.00 The Best of Slow Club; alle 12.00 Entriamo in Negozio – Tra Dischi e Strumenti Musicali; alle 15.00 Indies – Tra etichette e festival; alle 16.00 Cinema! Tra colonne sonore e cinema indipendente; alle 18.00 Due chiacchiere con … per gli approfondimenti sulla musica e digitale; alle 21.00 I Live Rainbow un incontro musicale degli artisti; alle 23.00 arriva L’Approdo per gli incontri su Arte e Letteratura e alla fine L’ultimo mastro di Krapp a cura di Jonathan Giustini.

A fianco alla scontistica che prevede per 15 giorni una lunga teoria di produzioni indipendenti a prezzi scontati e che vede, tra gli altri, capofila Discoteca Laziale con i numerosi negozi di dischi, Cafim con i produttori e rivenditori di strumenti musicali ed organizzatori come Barley Arts con la prevendita di alcuni interessantissimi concerti per la prossima primavera-estate e Ridens, con l’Asta Tosta dei suoi Artisti in Tour, nel corso dei 15 giorni la pagina Facebook diventerà una grande piattaforma su cui convogliare approfondimenti, speciali, incontri, live. Con una giornata speciale, il 20 gennaio, dedicata al poliedrico quanto poco noto mondo delle Bande Musicali.

Fra i numerosi aderenti anche Red Ronnie che ogni lunedì, all’interno del suo programma Premiato Circo Volante del Barone Rosso, ospiterà il Rainbow FreeDay con iniziative speciali. Fra gli aderenti anche Michele Monina con il suo Diario di un Lockdown sui social e su Optimagazine, media partner dell’iniziativa. E All Music Italia che aprirà sui suoi spazi specifici angoli di approfondimento. Giuliano Girlando, Michele Monina e Giovanni Ansaldo, dal canto loro, saranno protagonisti di Greetings from Rainbow, un webinar allo Stato della musica indipendente il 16 gennaio alle 18.

Si apre il 15 gennaio alle 10.00 con un video di lancio del progetto speciale di Figurine Forever con le due figurine dedicate agli Skiantos, in particolare a Freak Antoni e Dandy Bestia, padrini inaugurali dell’iniziativa e con la presentazione di I-Disc del progetto Ifigital di Alex Peroni, a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

Tutti i giorni alle 11.00 avremo the best of Slow Club: rotocalco libero e indipendente realizzato da Slow Music, un progetto a cura di Stefano Bonagura, Corrado Gambi, Massimo Poggini e Claudio Trotta, con la collaborazione di Michaela Berlini e la partecipazione di numerosi ospiti, musicisti, ballerini, scrittori, giornalisti, attori, registi, autori televisivi.

Alle 12.00 sarà il momento dedicato ai negozi di dischi e di strumenti musicali: un confronto diretto con i protagonisti di un settore che sta combattendo una vivacissima battaglia sul campo.

Fra i negozi di dischi ricordiamo: Discorso da Sacile (PN), Ritmi Urbani di Santa Maria Capua Vetere (CE), Disco Shop a Lecco, Blu Rosso e Giallo a Roma, Musica e Ricordi di Aosta, Music Store dalla Repubblica San Marino, De Santi Castelfranco Veneto (TV). E ancora: Messaggerie Sarde da Sassari, Dischi in piazza da Modena, Discomarket da Catania, Polarville da L’Aquila, Casa del Disco da Civitavecchia e Rocker da Pinerolo (TO), Pick Up Records da Bassano del Grappa (VI). E molti altri.

Per quanto riguarda i negozi di strumenti musicali, interverranno (ad oggi): Città Della Musica di San Giovanni Teatino (CH), Bosoni da Milano, Music Center di Messina, Bandiera di Roma, Milanfisa da Milano, Okay Musica da Albenga (SV), Cavalli da Castrezzato (BS), Casa Della Musica di Oristano, 3M Musica di Sassari, D’Amore di Roma, Daminelli di Bergamo, Casa Musicale Del Rio da Reggio Emilia, Dimensione Musica da Sulmona (AQ), Frate Professional da Traona (SO), La Musica da Carrara (MS).

Alle 15.00 in programma lo spazio dedicato ai festival e alle etichette discografiche a cura di Massimo Della Pelle e Giuseppe Marasco: il 15 gennaio in programma la presentazione del nuovo video di Doro Gjat feat. Gotan Project; il 16 gennaio quattro chiacchiere con Andrea Ceccomori di Assisi Suono Sacro dopo l’incontro tra giornalisti sul futuro della musica indipendente ; il 17 spazio a Voci per la Libertà e alla presentazione di una compilation a firma Michele Lionello guida della Rete dei Festival; il 18 gennaio due parole con Giorgio Pezzana del Biella Festival; il 19 spazio alle cantautrici con Musica di Seta; il 20 gennaio Mary Star Spettacoli presenterà la compilation di Amalia, vincitrice Premio della Critica Voci D’Oro 2020; il 21 gennaio spazio al vasto mondo della realtà virtuale con il VREC Fest a cura di David Bonato. Mentre il 22 e il 23 gennaio in programma incontro rispettivamente con Calabria Sona e con Varigotti Festival, ora trasferito a Genova, due circuiti dedicati alla musica folk e alla canzone d’autore. Domenica 24 gennaio appuntamento con Dischi Soviet Studio, una neonata indies attivissima. Il 25 sarà la volta della label TheWebEngine. Il 26 focus sul mondo della world e della folk a cura di ITFOLK. Fra gli ospiti: Saul Beretta (Musicamorfosi), Davide Mastropaolo (Agualoca records), I Lautari con la presentazione in anteprima del loro videoclip; e Mario Gulisano dell’Alkantara festival. Gli ultimi giorni di programmazione prevedono: il 27 gennaio un incontro con la Robin Hood Records, il 28 Imarts con Mario Incudine, il 29 con Disincanto e il 30 con Rossana Luttazzi che presenterà le iniziative della Fondazione Lelio Luttazzi.

Alle 16.00 in programma Cinema! Con le Colonne Sonore e il Cinema Indipendente: in apertura il meglio di Soundtrack City (in crossposting, oltre che sui canali del Rainbow, anche su Musa TV), il format web ideato da Marco Testoni e condotto con Massimo Privitera e dedicato alla musica per cinema e serie tv: oltre ad uno Speciale dedicato ad Ennio Morricone con il figlio Andrea Morricone e alcuni musicisti storici del grande Maestro; in programma il best of di alcune delle interviste più apprezzate del 2020 a compositori e non solo: i Mokadelic, Andrea Guerra, Guido e Maurizio De Angelis, Vince Tempera, Maurizio Filardo, Arturo Annecchino, Marco Testoni, la sceneggiatrice Paola Mammini, i vincitori del David di Donatello, dei Nastri d’Argento e del Globo d’Oro per la categoria Miglior Colonna Sonora 2020 (Orchestra di Piazza Vittorio, Pasquale Catalano e Pericle Odierna); infine lo Speciale #senzamusica a sostegno dei lavoratori dello spettacolo ai tempi del Covid19 con ospiti nazionali e internazionali. I tre sabati in palinsesto (16, 23 e 30) diretta live streaming con il pubblico per parlare delle migliori Colonne Sonore degli ultimi 20 anni.

A seguire incontri e chiacchiere con i protagonisti del cinema indipendente: produttori, registi e distributori. Fra i partecipanti: Rebecca Basso (regista, produttrice e distributrice, Emera Film), Andrea De Rosa (regista e produttore, Upside), Adelmo Togliani (regista e produttore), Alessandra Pascetta (regista e produttrice, La casa dei Santi), Marco Melluso (regista), Pascal Pezzuto (regista, Kharisma), Francesco Cordio (regista), Renato Giugliano (regista).

Alle 18.00 è il momento di Due chiacchiere con a cura di Giordano Sangiorgi. Il 15 gennaio ospiti Mara Maionchi e Alberto Salerno sul futuro della musica; il 16 con Edoardo De Angelis su Come si scrive una canzone; ospite del 17 sarà Renato Marengo con L’immagine del suono, un incontro dedicato alle Colonne Sonore con ospiti Claudio Simonetti dei Goblin, Vince Tempera, Rizia Ortolani e Massimo Nunzi. Il 18 gennaio incontro con il produttore Roberto Costa, il 19 con Claudia Barcellona che terrà un approfondimento sui Diritti e Sostegni in favore di artisti e imprese del mondo dello spettacolo, mentre alle 20 si terrà un’anteprima per le Bande Musicali con Giorgio Zanolini, Giordano Sangiorgi e Carlo Pescatore. Il 20 sarà la volta di Claudio Formisano che ci introdurrà al vasto mondo degli strumenti musicali mentre subito dopo alle 18 e 30 si parlerà di chitarra rock con Cristian Cicci Bagnoli che parlerà con le bande musicali; il 21 Claudia Fofi parlerà di Songwriting istintivo e Deborah Bontempi di Canto. Il 22 Massimo Della Pelle di AudioCoop incontra Matteo Marenduzzo e Andrea Liuzza per parlare del lavoro di un’etichetta discografica indipendente oggi; il 23 gennaio Roberto Grossi della Rete dei Festival incontra Walter Giacovelli di Musplan, Michele Lionello e Stefano Starace per parlare di festival e contest per emergenti. Il 24 Enrico Schleifer di RadUni ci parlerà del ruolo delle web radio oggi e della musica sul web. Appuntamento il 25 gennaio, quindi, con Jonathan Giustini sul nuovo modo di fare Radiofonia. Il 26 gennaio Giuseppe Marasco (itfolk) ci parlerà della scena world e folk in Italia. Fra gli interventi: Andrea Del Favero (Direttore artistico di Folkest), Fabio Scopino (manager di Italian world beat), Giuseppe De Trizio (Radicanto – direttore artistico, Coordinamento Slc CGIL Puglia) – Eric Van Monckhoven (world music lab). Si parlerà di Come restare in regola in questa fase e i sostegni per i lavoratori dello spettacolo il 27 gennaio con Giuliano Biasin (Esibirsi soc. Coop.). E di Come utilizzare e monetizzare social e streaming il 28 con Fabrizio Galassi. Il 29 gennaio in programma un incontro a sorpresa con Claudio Trotta. Infine il 30 gennaio Bruno Casini parlerà con Giordano Sangiorgi delle origini della musica indipendente con l’Independent Music Meeting e il successivo MEI.

Alle 18,30: il 18 gennaio focus straordinario sul libro L’Osteria del Palco il libro di Francesca Amodio, edito da Polaris Editrice, sui 25 anni del MEI con le interviste a 25 artisti indipendenti, con una prefazione di Omar Pedrini, che raccontano con un itinerario enogastronomico i loro 25 bar e ristoranti con ricetta preferiti in Italia. UN libro originalissimo e unico.

Alle 21.00 tutti i giorni spazio per i Live Rainbow, tutti ovviamente in streaming: si apre il 15 gennaio con i Canta commenti di Roberta Carreri e Francesco Baccini mentre alle 22 ci sarà uno speciale live di Sophie Auster a cura di Imarts. Il 16 gennaio sarà la volta di Roberta Giallo e Alberto Fortis. Mentre il 17 gennaio spazio al Napule’s Power: Renato Marengo racconterà le tappe di un movimento musicale – da lui fondato esattamente 50 anni fa – con Tony Esposito, Lino Vairetti degli Osanna, Maurizio Capone e Lello Savonardo dell’Università Federico II. Il 18 gennaio sarà la volta dei Jalisse, mentre il 19 gennaio di Fabio Abate e degli Artisti di Musica Lavica Records: Luca Di Stefano, Lina Gervasi, Andreazzurra, Domenico Quaceci, Manutsa, Luigi Iarocci, Dinastia. Mentre il Tavolo permanente delle Formazioni bandistiche italiane proporrà un incontro Stage! e Rainbow Free Day sulle nuove prospettive per il panorama musicale: il Mondo bandistico incontra la musica indipendente. Il 20 grande giornata dedicata alle Bande Musicali: alle 18.00 si parlerà di Formazione con il Forum nazionale per l’educazione musicale, l’intervento sarà a cura di Giuliana Pella, Loretta Perugia e Giorgio Zanolini. Alle 21.00 un focus su La Banda Musicale: che cos’è oggi? a cura di Giorgio Zanolini, Denis Salvini (direzione artistica), Laura Fermanelli (propedeutica e formazione), Emiliano Gusperti (formazione e Banda Giovanile).

Il 21 gennaio grande appuntamento con i Ridillo insieme ad Alessandro Formenti che presenta la piattaforma Freecon Hub. Mentre il 22 saliranno sul palco virtuale dei Live Rainbow Argento e Yo Yo Mundi con una serata speciale organizzata da Sport 2 Tv U una piattaforma web tv che ospiterà anche alcuni sportivi. Spazio il 23 a Marcondiro e a Roberta Giallo. La serata del 24 sarà dedicata al live di Folco Orselli con il suo progetto di Concerto Sospeso e del 25 alla canzone d’autore di Roberto Kunstler. Il 26 gennaio in programma La notte della World e Folk Music con la presentazione della compilation ITFOLK sul folk italiano. Hanno già aderito: Calabria ORchestra, Antonio Nicola Bruno, Francesco Loccisano, i Lautari, Parafonè, Ciccio Nucera, Sossio Banda e tanti altri. E ancora: Porfirio Rubirosa il 27 gennaio con il nuovo disco, il cantautore Peppe Voltarelli il 28 con i Cantacommenti di Roberta Carrieri, YMF – You are my friend con alcuni ospiti come Matteo Beccucci e altri ancora il 29 e al doppio live con Cisco e Fabrizio Taver Tavernelli il 30 gennaio.

Alle 23.00 arriva L’Approdo: ogni sera un momento dedicato allo Spazio Letteratura a cura dell’editore Piero Cademartori insieme a Claudia Barcellona. In programma il 15 gennaio 40 anni di rock a Firenze con Bruno Casini, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi; il 16 gennaio Delirium: il lungo viaggio del prog con Mauro La Luce ed Ettore Vigo; il 17 gennaio Logosfere, poeti tra due mondi con Laura Pugno, Florinda Fusco, Marco Giovenale; il 18 gennaio Genova Voci: pillole poetiche di Luca Valerio, Alberto Nocerino, Alessandro Malaspina Pola, Karoline Borelli, Carlo Michele Marenco, Claudio Pozzani, Antonella Fiori, Guido Caserza, Barbara Garassino, Massimo Morasso, Giovanna Olivari; il 19 gennaio Mondo vinile con Marco Tesei e Nicola Iuppariello; il 20 gennaio L’inventario poetico di Elio Pagliarani con Cetta Petrollo e Andrea Cortellessa; il 21 gennaio Paul McCartney oltre i Beatles con Roberto Paravagna, Rolando Giambelli; il 22 gennaio Il teatro di Giancarlo Sepe con Giancarlo Sepe, Silvana Matarazzo; il 23 gennaio si parlerà di Bruce Springsteen, abbagliati dalla luce con Luca Giudici. Mentre il 24 gennaio focus su Museo dell’Uomo, un reading di Plinio Perilli. Il 25 gennaio sarà la volta del Teatro canzone con Eugenio Ripepi, Giampiero Alloisio. Il 26 gennaio Naxos Legge con Fulvia Toscano. Il 27 Le ciociare di Capizzi con Marinella Fiume. Il 28 gennaio un focus su Carthago Edizioni.

Alle 23.30 spazio, infine, all’Arte a cura di Jonathan Giustini, Piero Cademartori e Claudia Barcellona. Giustini curerà L’Ultimo nastro di Krapp, un ciclo sugli illustratori presso Art In Cinque Monti, Galleria d’arte nel cuore del Rione Monti a Roma. Il programma degli incontri, vere e proprie chiacchierate fra immagini e parole, prevede focus su: il 15 Bambi Kramer, il 16 ReBarbus, il 17 Alessandro Arrigo, il 18 Antonio Pronostico. E ancora: il 19 Fabio Pini, il 20 Saleh Kazemi, il 21 Antonino Iuorio; il 22 e il 23 Cademartori presenterà i focus Il femminile nell’arte con Loredana Trestin e Daniele Grosso Ferrando e Arte e etica ambientale con Fortunato D’Amico e Valentina Maggiolo. Dal 24 al 30 si svolgerà il ciclo di incontri sulla Rigenerazione territoriale tramite l’arte a cura di Claudia Barcellona con gli artisti di Terapia Artistica Intensiva (Adriana Tomasello, Salvatore Borzì, Nino Triolo, Valentina Signorello, Andrea Curto, Carlo Panebianco, Salvatore Papa) e con Vittorio Spampinato e FraBiu. Da segnalare che il 20 gennaio nella Giornata delle Bande Musicali saranno coinvolte ben circa 30 bande musicali. Precisamente, oltre all’Albert Music School di S. Secondo di Pinerolo (TO), all’Ass. Cult. Cosascuola (Aps) di Forlì, all’Associazione Culturale SIFA MUSICA di San Michele di Verona e al C.A.MU.S. Centro Arte e Musica Scordiense di Scordia (CT), queste le Bande coinvolte: Associazione Musicale “Antonino Giunta” di Calascibetta (EN), Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” di Aci Sant’Antonio (CT), Associazione Musicale “Giuseppe Verdi” di Siliqua (CA), Associazione Musicale “Nazareno Gabrielli” città di Tolentino (MC), Banda Cittadina di Iseo (BS), Corpo Bandistico “Alessandro Vatrini” di Pontevico (BS), Corpo Bandistico “S. Cecilia” di Povegliano Veronese (VR), Corpo Bandistico di Sona (VR), Corpo Bandistico Mons. L. Aldrighetti di Soave (VR), Corpo Bandistico Musicale di Sorisole (BG), Corpo Musicale “Arturo Toscanini” di Bollate (MI), Corpo Musicale “Attilio Rucano” di Solaro (MI), Corpo Musicale “S. Cecilia 1922” di Rescaldina (MI), Corpo Musicale “S. Cecilia” di Passirana di Rho (MI), Corpo Musicale “S. Filippo Neri” di Villa Cortese (MI), Corpo Musicale Attilio Rucano di Solaro (MI), Corpo Musicale città di Corsico (MI), Corpo Musicale città di Palazzolo sull’Oglio (BS), Corpo Musicale Comunale di San Paolo d’Argon (BG), Corpo Musicale di Gaggiano 1854 – Gaggiano (MI), Corpo Musicale di Sforzatica (BG), Federazione di Bande I.M.S.B. Italian Marching Show Band , Mosson Drum & Bugle Corps di Cogollo del Cengio (VC), Orchestra Fiati di Valle Camonica (BS), Società Filarmonica Samaratese “Banda Cittadina” di Samarate (VA).

Vale la pena ricordare che saranno tre i singoli in uscita per l’occasione a firma Dischi Soviet Studio: il 15 gennaio uscirà, infatti, Mare di Francesco Cerchiaro, il 22 Il Risvegliode Nel ventre dell’Orsa, il 29 Je sus di Lacosa.

Come si diceva Barley Arts, a partire dal 15 gennaio e in occasione delle due settimane del Rainbow Free Day, metterà in vendita sul circuito Ticketmaster i biglietti per i suoi migliori concerti ad un prezzo speciale, fino ad esaurimento posti disponibili per l’iniziativa. Fra gli appuntamenti: Fantastic Negrito (22 marzo), Paul Weller (9 e 10 maggio), Deathstars (12 maggio), Pentatonix (29 maggio), Lime Cordiale (7 giugno), Milky Chance (1° luglio), Fat Freddy Drop (12 e 13 luglio), The Sister of Mercy (6 ottobre), The Black Crowes present Shakee your money maker (6 novembre), Queen Extravaganza (22 marzo 2022). Mentre il MEI – Meeting delle Etichette Indipendentiregalera’ ogni giorno 1 biglietto per il MEI 2021 con il posto assicurato per la prossima edizione dello storico festival indipendente.

Fra gli aderenti anche Sonos Music Records di Maffucci Music che regalerà il 30 gennaio, alla fine del percorso del Rainbow Free Day, la registrazione completa di un singolo presso i propri studi di registrazione di Lecce completo di ospitalità ad uno degli artisti che si sono esibiti e che hanno aderito al Rainbow Free Day, selezionato dalla Rete dei Festival.

