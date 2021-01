Sono a dir poco sorprendenti le indicazioni che arrivano oggi 11 gennaio per tutti coloro ancora in possesso di un Huawei P10 Lite, considerando il fatto che a quasi quattro anni dal suo lancio ufficiale sul mercato stiamo assistendo alla distribuzione di un nuovo aggiornamento più che apprezzabile per il pubblico italiano. Non riportavamo informazioni simili da un paio di mesi. E pensare che già in quel frangente, a novembre, eravamo estremamente sorpresi della mossa del produttore asiatico.

Raramente, in tanti anni, abbiamo visto uno smartphone di fascia bassa ottenere un aggiornamento con questa anzianità di servizio. Dunque, il tanto apprezzato (a suo tempo) Huawei P10 Lite ci regala un’anomalia gradevole in senso assoluto, in riferimento agli standard del produttore asiatico sul fronte sviluppo software. Fatta questa lunga premessa, cerchiamo di capire cosa succederà una volta toccato con mano il firmware in questione, secondo le informazioni raccolte questo lunedì.

Aggiornamento per Huawei P10 Lite ad inizio 2021: cosa cambia

La notizia relativa alla diffusione di un nuovo aggiornamento per Huawei P10 Lite ci arriva direttamente da Huawei Central stamane. Secondo la fonte, questo pacchetto software porta principalmente la patch di sicurezza rilasciata a settembre 2020 a bordo del dispositivo, che migliora gli standard di protezione del sistema. Tuttavia, stando alle informazioni, il lancio rimane limitato ad alcuni mercati e potrebbe espandersi gradualmente. Insomma, qui in Italia potremmo essere costretti ad attendere ancora un po’ prima di fare questo step.

A maggior ragione, se pensiamo che il nuovo aggiornamento per Huawei P10 Lite abbia un peso di 2,7 GB, avendo accumulato diverse patch del passato. Dunque, per non intasare i server la distribuzione del firmware potrebbe avvenire con cautela. Fateci sapere se a voi è arrivata la notifica per procedere via OTA e se avete avuto modo di testare un upgrade particolarmente interessante per il device.