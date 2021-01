Il Samsung Galaxy S21 verrà presentato tra soli 3 giorni, giovedì 14 gennaio: sull’appuntamento di lancio non ci sono dubbi, proprio in riferimento a tutta la nuova serie top di gamma di prossima presentazione che includerà 3 modelli, lo standard, il Plus e quello Ultra. Fino a questo momento, tuttavia, non era stata resa nota la data esatta di lancio commerciale degli stessi device. Non manca neanche quella oggi 11 gennaio, così come comunicato dal leaker Roland Quandt e riportato anche dalla fonte AndroidHeadlines.com

C’è gran fretta di rendere disponibile il Samsung Galaxy S21 presso i negozi fisici e online. In effetti, secondo quanto trapelato nelle ultimissime ore, le ammiraglie saranno in vendita già dal prossimo 29 gennaio. Il via agli acquisti viene confermato solo per l’Europa dall’informatore Roland Quandt già menzionato, mentre non è noto se verrà scelta la stessa data anche per il resto dei mercati globali, compresi gli USA.

Il keynote di lancio dei Samsung Galaxy S21 avverrà già in tempi anticipati rispetto a quelli del Galaxy S20 ma anche degli altri Galaxy precedenti. Proprio la serie 2020 era stata lanciata il giorno 11 febbraio. La commercializzazione poi, in particolare in Europa, era partita solo il 13 marzo. I nuovi arrivati, insomma, saranno disponibili agli acquisti all’incirca un mese e mezzo prima dei predecessori. Perché così tanta fretta? Non c’è dubbio che il produttore voglia ottenere subito ricavi dai suoi fiori all’occhiello. Il tentativo, neanche troppo celato, non è soltanto quello di conquistare i clienti ancora in forse sull’acquisto dei nuovi iPhone 12 Apple ma soprattutto quelli pronti a migrare verso altri brand Android come Xiaomi. L’ultimissima serie Xiaomi MI 11 è in effetti la diretta concorrente di quella Galaxy S21: partire subito con le vendite potrebbe essere un vantaggio nei termini di quote di mercato conquistate.

L’evento online di presentazione dei Samsung Galaxy S21 sarà live questo giovedì, a partire dalle ore 16, sul sito ufficiale del produttore.Samsung.com.