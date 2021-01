Quando comincia la lotteria degli scontrini in Italia? Inizialmente prevista per il 1 gennaio, l’iniziativa del Governo è slittata di qualche settimana per dare tempo ai commercianti ed esercenti di aggiornare i loro registratori di cassa e metodi di pagamento digitali. L’attesa, tuttavia, non sarà molto lunga e a breve si potrà iniziare.

Quando comincia la lotteria degli scontrini?

Secondo quanto riporta anche il Corriere dell Comunicazioni, la lotteria degli scontrini partirà il 1 febbraio. Mancano 3 settimane esatte alla partenza del nuovo programma di Governo che, esattamente come quello per il cashback si Stato, ha lo scopo di limitare fortemente l’utilizzo del contante per combattere l’evasione fiscale.

Come funzione la lotteria degli scontrini?

Ogni cittadino che desidera partecipare alla lotteria degli scontrini dovrà richiedere il proprio codice personale sul portale dell’iniziativa seguendo la seguente procedura. Proprio la stringa personale (disponibile anche in versione bar code) dovrà essere conservata e proposta al momento degli acquisti nei negozi. Ogni euro di spesa effettuata darà diritto ad un biglietto della lotteria virtuale, fino ad un massimo di mille tagliandi per singoli acquisti di 1000 euro o di importi superiori. Nel caso di spese con cifre decimali di almeno 50 centesimi, si otterrà un biglietto in più.

Quali sono i premi in palio

Dopo aver chiarito quando comincia la lotteria degli scontrini e il suo funzionamento, va riportato il numero esatto e la portata dei premi che i partecipanti all’iniziativa potranno conquistare (ma anche gli esercenti). Al momento in cui l’iniziativa entrerà a pieno regime: si potranno conquistare i seguenti benefit: