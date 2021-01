Intercettare la Xiaomi Mi Band 5 su Amazon ad un prezzo inferiore ai 30 euro non è sempre cosa facile: oggi 11 gennaio, però, potrete riuscirci data l’offerta relativa al braccialetto intelligente in questione, proposto al prezzo di 29,99 euro, con spedizione gratuita. L’activity tracker in versione globale è venduto e spedito da Amazon, disponibile immediatamente e con opzione di consegna più veloce prevista per mercoledì 13 gennaio.

Il risparmio rispetto al listino originale è di 4 euro, non una grossa cifra, ma comunque un taglio di un certo peso considerato il costo complessivo della Xiaomi Mi Band 5 altamente modico (pur trattandosi del miglior prodotto del segmento, secondo forse probabilmente solo all’omologa Amazfit Band 5, che in più ha soltanto il rilevamento della saturazione di ossigeno del sangue, da molti però considerato un aspetto cruciale a cui non poter rinunciare). La proposta di Amazon che vi abbiamo appena segnalato non è l’unica in corso rispetto alla smartband del produttore cinese, in promozione anche presso i punti vendita Esselunga (solo nei negozi fisici), idealmente in offerta al prezzo di 29,90 euro fino al 13 gennaio 2021 (non sappiamo quante scorte siano ancora disponibili trattandosi di una proposta che va avanti da un po’ di giorni).

Se volete andare sul sicuro probabilmente dovreste puntare su Amazon, che vi raggiungerà in tutta Italia, ovunque voi siate (sappiamo, al contrario, che i negozi Esselunga sono ubicati principalmente al Nord ed al Centro, ma non al Sud, almeno per il momento). Detto questo, sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire l’occasione e perdere la possibilità di acquistare la Xiaomi Mi Band 5 a meno di 30 euro, cosa che, lo ripetiamo ancora una volta, non succede spesso. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.