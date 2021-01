Da almeno 24 ore si parla con insistenza della possibilità di abbandonare WhatsApp per passare a Signal. Tutto nasce da un video diventato virale su Facebook, con cui si suggerisce di portare a termine questo step nel più breve tempo possibile, a causa dei nuovi termini sulla privacy della nota applicazione che entreranno in vigore a partire dal prossimo 8 febbraio. Nonostante anche nei nostri articoli del fine settimana abbiamo provato a gettare acqua sul fuoco, dilaga ancora oggi 11 gennaio cattiva informazione sulla vicenda.

Non ci sono differenze tra WhatsApp e app Signal sulla questione privacy

Qual è l’errore di fondo che troviamo nel video in cui si suggerisce di passare da WhatsApp a Signal? In termini crittografia end-to-end delle nostre conversazioni, non ci sono differenze sostanziali, così come è importante evidenziare ancora una volta che l’aggiornamento sui nuovi termini per la privacy di cui si parla tanto ad inizio 2021 non prevede alcun cambiamento per gli utenti europei. La conferma è arrivata anche da fonti interne a WhatsApp ed il concetto in questione deve essere chiaro a tutti, affinché ci si muova in piena consapevolezza.

Diverse fonti hanno provato a chiarire i suddetti concetti. In merito al possibile passaggio da WhatsApp a Signal, però, siamo al cospetto di un video dove vengono fornite informazioni troppo superficiali agli utenti italiani, come è stato evidenziato da AndroidUp. Giusto aprire la propria mente anche ad altre app di messaggistica istantanea, con le quali potreste vedere soddisfatte alcune vostre necessità alle quali altre piattaforme note al grande pubblico fino ad oggi non hanno prestato la giusta attenzione, ma è altrettanto necessario che lo si faccia bene informati sulla questione privacy e sicurezza.

Alla luce dei tanti contenuti che girano in questi giorni sul potenziale passaggio da WhatsApp a Signal, credo che verranno a galla ulteriori comunicazioni ufficiali a stretto giro per il pubblico europeo.