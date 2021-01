Parliamo del Redmi K40, di cui Lu Weibing, il direttore generale di Redmi, ha deciso di fornire qualche dettaglio sul social cinese Weibo. Il dirigente ha parlato un po’ del prezzo di vendita e di alcune specifiche tecniche che dovrebbero comporre la scheda generale del dispositivo. Il Redmi K40, proprio come lo Xiaomi Mi 11, dovrebbe equipaggiarsi del processore Snapdragon 888 di Qualcomm, oltre che di una batteria da 4000mAh, di poco più piccola rispetto a quella da 4600mAh di cui è provvista il top di gamma Xiaomi.

Lo schermo dovrebbe avere i bordi piatti, ma comunque essere prestigioso (si parla di una possibile risoluzione FHD+). Quanto al prezzo, il telefono sarà venduto in Cina a 2999 Yuan, il corrispettivo di circa 379 euro al cambio attuale, e dunque ad una cifra nettamente inferiore rispetto ai 3999 Yuan (circa 506 euro) richiesti per lo Xiaomi Mi 11 in versione base (8GB di RAM e 128GB di memoria interna).

Il Redmi K40 dovrebbe essere lanciato nel mese di febbraio: non manca molto alla presentazione. Per quanto riguarda gli altri dettagli della scheda tecnica, il dispositivo potrebbe includere una quadrupla fotocamera posteriore, una porta di ricarica USB-C, un jack per le cuffie da 3,5mm ed includere una griglia altoparlante sul versante inferiore. Ci sarà un modello da 128GB di storage, ma non sappiamo ancora se sarà l’unico taglio disponibile (trattandosi di un potenziale crash dubitiamo il produttore non voglia offrirlo anche in una versione da 256GB, anche se molto dipenderà dal prezzo finale che gli sarà applicato anche in Europa, tassazioni incluse). Ci sarà ancora molto da dire sul conto del Redmi K40, argomento che si potrà approfondire solo a tempo debito. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.