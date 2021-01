A tutti farebbero decisamente comodo ma i migliaia di euro di rimborso cashback sull’app IO comparsi nella giornata di ieri 10 gennaio non sono reali e neanche dovuti a seguito del primo periodo di dicembre del cashback di Stato. L’illusione di ricevere una cifra ben superiore a quella limite di 150 euro rappresenta in realtà un errore, un bug che può essere risolto con un aggiornamento.

Nella giornata di ieri, domenica 10 gennaio appunto, tutti i partecipanti al programma di cashback hanno visualizzato nell’app IO l’importo definitivo del rimborso del primo periodo del programma voluto dal Governo per limitare l’uso dei contanti. Nella schermata “Portafoglio” è stato possibile consultare la somma esatta spettante di diritto, sulla base delle spese di dicembre. L’anomalia risiede nel fatto che, esplodendo la voce, tutti si siano visti notificare un importo espresso in migliaia di euro, con la virgola trasformata in un punto. Un pratico esempio è il seguente: un cittadino che ha maturato 50,04 euro di cashback ha visto la cifra lievitare fino a 50.041 euro.

Davvero si avrà diritto ad un rimborso cashback quantificato in migliaia di euro, come riportato nell’app IO, nelle ultimissime ore? Naturalmente no, si tratta di un bug tecnico, di natura grafica per il quale il separatore “punto” tra le cifre ha preso il posto della virgola. Come visibile anche nel tweet presente in questo articolo, l’errore è stato confermato ma anche prontamente risolto. Per visualizzare l’importo corretto in tutte le schermate dell’app per il programma di Stato, proprio lo strumento andrà aggiornato alla sua ultima versione rilasciata proprio ieri 10 gennaio, con il download dal Play Store e da App Store Apple.

Per l’accredito della somma spettante per il rimborso del cashback si potrebbe aspettare anche svariate settimane. La data limite per la disponibilità della cifra sul proprio conto IBAN è quella del 1 marzo.