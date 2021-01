Lecce ricorda Fabrizio De André nell’anniversario della sua scomparsa. Il cantautore ci lasciava 22 anni fa e oggi, 11 gennaio 2021, un’iniziativa della città di Lecce consentirà ai fan dell’artista di ricordarlo.

In Piazza Sant’Oronzo su Palazzo Carafa, gli altoparlanti trasmetteranno 5 canzoni di Fabrizio De André, selezionate tra quelle più celebri del suo repertorio. Sarà l’occasione per ricordarlo attraverso i suoi brani, quelli che hanno fatto la storia della musica italiana.

L’appuntamento è alle ore 12.00 in punto, come riferisce LecceSette che svela anche i brani scelti per il ricordo musicale dedicato a Fabrizio De André. Le canzone che risuoneranno in tutta la città a mezzogiorno sono Bocca Di Rosa, Preghiera In Gennaio, Nella Mia Ora Di Libertà, Don Raffaè, Amore Che Vieni Amore Che Vai.

“A ventidue anni dalla sua morte, Fabrizio De André continua a dialogare attraverso i suoi testi con ciascuno di noi, invitandoci ad essere rivoluzionari nella pratica della fratellanza, della pietà, dell’umanità, oltre le illusioni della società dei consumi. Ringrazio Lecce città pubblica e in particolare il capogruppo Pierpaolo Patti per aver suggerito all’amministrazione questo momento di ricordo nei confronti di un cantautore e poeta che continua a ispirare anche i più giovani”, sono le parole dell’assessore allo Spettacolo Paolo Foresio, riportate da LecceSette.

Lecce ricorda Fabrizio De André oggi, l’artista che lascia in eredità una una serie sconfinata di canzoni i cui testi, 22 anni dopo la sua scomparsa, sono ancora d’ispirazione per tutte le generazioni. Il cantautorato immortale di De André continua ancora oggi ad essere oggetto di dibattiti, all’insegna dell’umanità, costante delle tematiche trattate dall’artista in quasi 40 anni di attività per un totale di 14 album in studio. Considerato uno dei maggiori poeti del Novecento nell’ambito della canzone italiana, è uno dei principali esponenti della scuola genovese, alla quale facevano riferimento anche Tenco, Paoli, Bindi e Lauzi.