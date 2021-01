Il nuovo singolo di Lana Del Rey Chemtrails Over the Country Club, accompagnato da un video ufficiale diretto dal duo creativo Alex Lee e Kyle Wightman (BRTHR), apre ufficialmente la promozione dell’omonimo album in uscita a marzo 2021, ma già disponibile per essere pre-ordinato negli store digitali, sia nella versione classica che in diverse edizioni in vinile.

Il video di Chemtrails Over the Country Club è un misto di esaltazione del vintage e di trash puro. La clip ritrae Lana Del Rey in un’idilliaca realtà suburbana fatta di campi da golf, piscine, giardini e bar dallo stile retrò, in un country club che è quello idealizzato dalla canzone stessa, finché un tornado trasforma lei e le sue amiche in licantropi sexy in una notte di luna piena.

Lana Del Rey trascorre gran parte del video di Chemtrails Over the Country Club viaggiando a bordo di una decappottabile rossa, poi ululando come un lupo mannaro ma restando sempre e comunque una showgirl della Hollywood degli anni d’oro, vestita di perle e di cristalli Swarovski.

Il risultato è un piccolo cortometraggio di cinque minuti in cui l’estetica vintage e l’ambientazione onirica tanto amate dalla cantautrice e rappresentative del suo repertorio si mescolano con una piccola trama horror messa in scena con effetti speciali parecchio discutibili in stile B movie di paura. Un video, quello di Chemtrails Over the Country Club, destinato a dividere il suo pubblico per le scelte creative realizzate, sulla scia delle polemiche che già hanno segnato la divulgazione della copertina dell’album.

Ecco il testo, la traduzione e il video di Chemtrails Over the Country Club di Lana Del Rey, che anticipa l’omonimo settimo disco in studio da 12 tracce in uscita il 19 marzo. Il brano è prodotto dalla cantautrice insieme a Jack Antonoff, il produttore musicale con cui sta lavorando all’intero album.

I’m on the run with you, my sweet love

There’s nothing wrong contemplating God

Under the chemtrails over the country club

Wearing our jewels in the swimming pool

Me and my sister just playing it cool

Under the chemtrails over the country club

Take out your turquoise and all of your jewels

Go to the market, the kids’ swimming pools

Baby, what’s your sign?

My moon’s in Leo, my Cancer is sun

You won’t play, you’re no fun

Well I don’t care what they think

Drag racing my little red sports car

I’m not unhinged or unhappy, I’m just wild

I’m on the run with you, my sweet love

There’s nothing wrong contemplating God

Under the chemtrails over the country club

Wearing our jewels in the swimming pool

Me and my sister just playing it cool

Under the chemtrails over the country club

Meet you for coffee

At the elementary schools

We’ll laugh about nothing

As the summer gets cool

It’s beautiful, I’ll escape

Normality settles down over me

I’m not bored or unhappy

I’m still so strange and wild

You’re in the wind, I’m in the water

Nobody’s son, nobody’s daughter

Watching the chemtrails over the country club

Suburbia, The Brentwood Market

What to do next? Maybe we’ll love it

White picket, chemtrails over the country club

My love, my love

Washing my hair, doing my laundry

Late night to be, I want you holding me

Like when we were kids

Under chemtrails and country clubs

It’s never too late, baby, so don’t give up

It’s never too late, baby, so don’t give up

Under the chemtrails over the country club

(You’re born in December and I’m born in June)

Yeah (Under the chemtrails, over the country club)

You’re born in December, I’m born in June

Yeah, my Cancer is sun, and my Leo is moon

My Cancer is sun and my Leo is moon

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah