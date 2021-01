Irene Maiorino ne L’Amica Geniale 3? Chi ha seguito serie come Gomorra o i Bastardi di Pizzo Falcone conosce bene l’attrice e ne ha apprezzato le doti drammatiche e interpretative, ma molti altri potrebbero conoscerla nei prossimi mesi, perché? Gli ultimi rumors non confermati, lasciano pensare che possa essere proprio Irene Maiorino l’attrice che potrebbe prestare il volto alla nuova Lila nel terzo capito della serie. Raffaella Cerullo diventerà una donna in ‘Storia di chi fugge e di chi resta’ e questo spingerà la produzione a cambiare le due protagoniste.

Dell’addio di Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Elena) si è parlato sin dalla fine del secondo capitolo chiarendo subito che le due potrebbero essere coinvolte ne L’Amica Geniale 3 solo nei primi tre episodi per lasciare spazio poi alle loro versioni adulte. Non c’è bisogno di dire che i fan avrebbero preferito che fossero le due ad interpretare ancora le protagoniste della serie magari con i volti invecchiati dal trucco, ma il realismo alla base della trasposizione televisiva non permetterà questo tipo di scelta da parte della produzione.

Questo ha lanciato una vera e propria caccia ai volti nuovi tant’è che in un primo momento si era parlato di Serena Rossi e Luisa Ranieri o addirittura di Serena Autieri per il volto di Elena, ma se si continuasse a lavorare con volti poco noti e ancora tutti da plasmare come è successo in questi anni? Proprio in virtù di questa possibilità si pena che Irene Maiorino ne L’Amica Geniale 3 possa essere l’interprete ideale per la nuova Lila, quella che avrà a che fare con un lavoro duro in fabbrica, la stessa che proverà ad alzare la testa allontanandosi da un destino che l’ha segnata sin dall’infanzia.

Ma chi è Irene Maiorino? Nata a Napoli, classe 1985, l’attrice è già un volto noto della serialità italiana. Il suo primo ruolo è arrivato nel 2010 in Baciati dall’Amore per Canale5 e poi anche ne Il Tredicesimo Apostolo 2. Dopo una trasferta a Parigi, dove lavora a teatro, Irene Maiorino ottiene la parte di Teresa in Gomorra 2 nel 2016 e poi in Sirene per la Rai a firma di Ivan Cotroneo. I fan l’hanno seguita anche in 1994, in cui ha prestato il volto ad Alessandra Mussolini, e ne I Bastardi di Pizzofalcone nei panni della dottoressa Susy. Presto sarà ancora nel prime time di Rai1 ne Il Commissario Ricciardi al fianco di Lino Guanciale, e poi anche ne L’Amica Geniale 3?