La nuova edizione di C’è Posta Per Te è partita con il 28% di share e 6.200.000 di spettatori, battendo Affari Tuoi – Viva Gli Sposi, condotto da Carlo Conti su Rai1 lo stesso giorno. Maria De Filippi si conferma la regina del sabato sera televisivo e va ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per una esclusiva intervista in stile, proprio, C’è Posta Per Te.

Il programma Mediaset si sposta per una sera in casa Rai, proprio dopo aver battuto la concorrenza serale di Carlo Conti. A molti sui social sembra un’operazione priva di senso ma l’intervista di Fazio a Maria De Filippi tiene tutti attaccati alla TV ma Maria De Filippi sogna Sanremo.

Da C’è Posta Per Te al Festival fino alla serata contro le donne, che si sarebbe dovuta tenere nel 2020 su Rai1, Maria De Filippi ha espresso anche il desiderio di tornare sul palco del Teatro Ariston e chissà che il direttore artistico in carica non possa accontentarla.

Al Festival di Amadeus tanto spazio sarà riservato alle donne, si parla di 10 co-conduttrici in tutto. Maria De Filippi a Sanremo ci è già stata, nell’edizione di Carlo Conti nel 2017, quando ha co-condotto la kermesse affiancando il direttore artistico.

Maria De Filippi a Sanremo non vorrebbe, però, essere sola. Con lei sul palco sogna le amiche Sabrina Ferilli e Mara Venier.

“Quando ho fatto il Festival ero in condizioni di panico, di paura”, rammenta la De Filippi, che a Sanremo ci tornerebbe sicuramente nei prossimi anni: “Lo rifarei volentieri, con la Ferilli tutta la vita, con Mara Venier tutta la vita, con Luciana Littizzetto ma magari…”, le sue parole a Che Tempo Che Fa.

Con Sabrina Ferilli – ospite della prima puntata di C’è Posta Per Te – e con Fiorella Mannoia, Maria De Filippi condurrà la serata Rai contro la violenza sulle donne. A proposito della messa in onda, la conduttrice si sbilancia confermando la trasmissione per il mese di marzo. Inizialmente in programma per lo scorso novembre, quello di marzo potrebbe essere il mese giusto per assistere allo show in prima serata Rai.