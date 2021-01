Un’entusiasta Jane Fonda ha fornito qualche aggiornamento sui piani di produzione di Grace and Frankie 7, che a causa della pandemia da Coronavirus si farà attendere a lungo.

Sul suo blog personale su cui tratta argomenti legati alla battaglia contro il cambiamento climatico sposata ormai da anni, spaziando di tanto in tanto anche su questioni personali, l’attrice ha rivelato che Grace and Frankie 7 tornerà in produzione non prima del prossimo anno.

Le riprese di Grace and Frankie 7 partiranno a giugno 2021, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza sul set. La Fonda ha scherzato sulla decisione di rimandare l’inizio delle riprese all’anno prossimo ricordando l’età avanzata delle due protagoniste: il prossimo anno l’attrice due volte premio Oscar compirà 84 anni, mentre la sua co-star Lily Tomlin spegnerà 82 candeline.

Jane Fonda ha annunciato anche una stagione più lunga per l’ultimo saluto alle esilaranti amiche della comedy Netflix: Grace and Frankie 7 si farà attendere più del previsto ma ripagherà il pubblico con 16 episodi anziché i soliti 12.

Abbiamo saputo che Grace & Frankie riprenderà a girare la nostra settima e ultima stagione all’inizio di giugno del 2021. C’è molto tempo da aspettare ma, vista l’età e la vulnerabilità dei 4 protagonisti, è meglio così. Entro nell’84° anno quando avremo finito. Accidenti! Quest’ultima stagione avrà 16 episodi invece dei soliti 12.

La scorsa primavera le riprese della settima stagione sono state interrotte a causa dell’emergenza Covid. Proprio in quel periodo il cast ha letto il copione del primo episodio di Grace and Frankie 7 durante un evento in diretta organizzato da Netflix Is A Joke per sostenere il Wheels’ COVID-19 Relief Program, un fondo a supporto di anziani indigenti, partecipando anche ad una sessione di domande e risposte in diretta, moderata dalla co-creatrice della serie Marta Kauffman (la showrunner di Friends).

La speranza era quella di ripartire con le riprese di Grace and Frankie 7 entro il 2020, ma a differenza di molte altre serie che sono tornate in produzione a settembre si è deciso di optare per una pausa di un anno, in attesa che la campagna vaccinale partita negli Stati Uniti dia i suoi frutti. Intanto, le prime sei stagioni di Grace and Frankie restano disponibili in streaming su Netflix.