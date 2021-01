Sono stati annunciati gli ospiti di Fiorella Mannoia a La Musica Che Gira Intorno, su Rai1 da venerdì 15 gennaio 2021.

Tanti agli artisti italiani che calcheranno il palco del nuovo programma TV di Fiorella Mannoia, al via questa settimana per rimettere al centro la musica, in quanto potere miracoloso che evoca amori, sapori e sensazioni, costante della vita di tutti.

Recentemente intervistata da Io Donna, Fiorella Mannoia parla di La Musica Che Gira Intorno come il mondo giusto per far ripartire il mondo discografico, fermo ormai dallo scorso febbraio.

Nella speranza che possa essere di buon auspicio per il 2021 appena iniziato, la Mannoia ricorda l’appuntamento su Rai1 a partire da questo venerdì, in prima serata, dalle ore 21.20.

“La musica ha un potere miracoloso: evoca odori, sapori, luoghi, sensazioni, amori nati e amori finiti. Sarà il racconto di ciò che la musica può fare: ti spinge a pensare, ballare, innamorarti. Ed è anche un modo per far ripartire un settore fermo da Febbraio, sperando che sia di buon auspicio per il 2021″, sono le parole dell’artista a Io Donna.

Nel suo viaggio nel mondo della musica italiana, l’artista non sarà sola. Con lei sul palco ci saranno diversi amici e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo, da Ligabue a Giorgia e Claudio Baglioni ad Achille Lauro, Marco Giallini e Andrea Bocelli.

Gli ospiti di Fiorella Mannoia a La Musica Che Gira sono già stati annunciati e si alterneranno sul palco nel corso dei diversi appuntamenti. Non è nota la suddivisione nelle varie serate.

Con la Mannoia sul palco ci saranno Ligabue, Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgia, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani e Flavio Insinna.

L’appuntamento è su Rai1 da venerdì 15 gennaio alle ore 21.20.