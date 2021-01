Quello con i giochi gratis PS Plus è un appuntamento irrinunciabile per tutti gli abbonati al servizio di Sony. Un frangente nel quale gli appassionati hanno modo di rimpolpare la propria collezione e recuperare grandi giochi del (più o meno) recente passato. Senza spendere ulteriori soldi rispetto a quelli necessari per avere attivo l’abbonamento in questione.

E nel corso degli anni, dal lancio del servizio, numerose sono state le perle che Sony ha “regalato” ai propri fan. Piccoli o grandi capolavori che sono entrati nel cuore degli appassionati passando dalla porta principale. E il prossimo futuro promette di non essere da meno, considerando anche le manovre messe in atto proprio in queste settimane. E che si concretizzeranno già a partire dal mese di febbraio.

Giochi gratis PS Plus, importanti cambi in vista?

I giochi gratis PS Plus di febbraio 2021 sembrano destinati a dare vita a una piccola rivoluzione. Sebbene quest’ultima, a essere sinceri, parrebbe essere effettivamente già stata messa in moto.

La tradizione vuole che i titoli diffusi gratuitamente tramite l’abbonamento arrivino al cospetto dei fan in una sola ondata a inizio mese. Una consuetudine che potrebbe molto presto essere salutata dai videogiocatori, visto quanto si appresta a concretizzarsi nel corso del prossimo futuro.

La cadenza mensile di rilascio – e soprattutto di permanenza tra i giochi riscattabili – pare destinata a essere rivista. Con quest’ultima che potrebbe essere estesa oltre i canonici trenta giorni (circa) per arrivare a due mesi.

Un lasso di tempo che non andrebbe a incidere sulla frequenza con cui i titoli verrebbero refreshati nel catalogo della Instant Game Collection. Ma che permetterebbero semplicemente ai titoli, prevalentemente quelli next gen, di avere un calendario più flessibile e arrivare quindi a tutti i possessori di PS5.

E tra i titoli che potrebbero entrare in questa rinnovata edizione parrebbe destinato a esserci Destruction All Stars, già in ritardo sulla sua personale tabella di marcia. Il rinvio della release, previsto per la fine del 2020, potrebbe aver spinto Sony a esplorare questa nuova strada. Che a questo punto non è si può escludere possa avere ripercussioni a lungo termine sui giochi gratis PS Plus.

Fonte