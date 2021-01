Divertente gaffe di Bobby Solo a Storie Italiane durante un intervento in collegamento dalla sua casa. Nel salotto di Eleonora Daniele si parlava di pandemia e, inevitabilmente, di vaccino anti Covid. Il cantautore romano ha detto la sua sulla grande novità del 2021 che interessa, appunto, l’arrivo dei primi vaccini in Italia con lo scaglionamento delle dosi riservate, mese per mese, a determinate categorie.

Il dibattito sul vaccino ha creato non poche divisioni, se pensiamo alla grande ondata di scettici che temono l’inefficacia del farmaco e, addirittura, sostengono la sua pericolosità in termini di effetti sulla salute. Per questo la comunità scientifica sta intervenendo su tutte le piattaforme per rassicurare la popolazione. Gli scienziati, inoltre, hanno ascoltato l’intervento di Bobby Solo a Storie Italiane.

Roberto Satti, questo il nome all’anagrafe dello storico artista italiano, si è detto favorevole al vaccino e dunque intenzionato a riceverlo quando sarà il momento e rispettando tutte le priorità stabilite dal governo. Simpaticamente Bobby Solo si definisce un “adulto contemporaneo” dati i suoi quasi 76 anni. Mentre discorre con Eleonora Daniele sulla sua volontà fa un ingenuo scivolone:

“Sceglierò il miglior vaccino per me assieme ai miei amici di Verona che mi daranno il consiglio giusto per vaccinarmi, noi cantanti, quando riprenderà la storia, dovremo stare vicino a tante persone e quindi è molto importante il vaccino”.

Eleonora Daniele, incuriosita dall’affermazione di Bobby Solo, chiede spiegazioni agli esperti presenti in studio che rispondono, ovviamente, negando la possibilità di scelta tra i vaccini ma rassicurando sull’efficacia e sicurezza di ciascuno di essi. A quel punto Bobby Solo si corregge e chiede scusa: “Sono ignorante in materia”, giustifica e promette che accetterà qualsiasi tipo di vaccino gli verrà somministrato.

Con la partecipazione di Bobby Solo a Storie Italiane il mondo della musica si rende parte attiva nella campagna di sensibilizzazione a favore della vaccinazione anti Covid, un evento storico al quale si è detto favorevole – seppur con qualche postilla – anche il Vaticano che ha considerato “moralmente accettabile” il vaccino che presto tutti riceveremo per immunizzarci dalla terribile morsa del Sars-CoV-2.