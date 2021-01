La morte di Fabrizio De André chiude un cerchio perfetto e raggrinzito nei suoi contorni. Cantautore e poeta, uomo di stile e passione per il mondo e per la musica, l’imponenza artistica di Faber si riconosce anche nell’eredità accolta dai giovani artisti che lo indicano come una delle principali fonti di ispirazione.

La morte di Fabrizio De André

È l’11 gennaio 1999 quando all’Istituto dei Tumori di Milano Fabrizio De André lascia questa Terra. Sono le 2:30 del mattino e al capezzale del cantautore genovese ci sono tutti, dal figlio Cristiano alla moglie Dori Ghezzi. Cristiano gli stringe la mano fino all’ultimo respiro. Alla stampa dirà che suo padre si è spento serenamente. Una serenità ricercata anche nel silenzio stampa dal momento che sia Faber che la sua famiglia hanno preferito nascondere la malattia all’opinione pubblica. Nelle settimane precedenti la morte di Fabrizio De André, però, le voci sono diventate un rumore assordante.

Il tabagismo e il discorso di Dori Ghezzi

Il 31 maggio 2007 Dori Ghezzi partecipa a un incontro con i giovani studenti presso l’Istituto dei Tumori di Milano per la Giornata Mondiale senza tabacco. L’Adnkronos raccoglie la sua testimonianza. Dori parla ai ragazzi mentre dietro di sé scorrono le foto del marito. “Difficilmente riuscirete a vederlo senza una sigaretta in mano”, dice. Con dolore e rabbia racconta che Faber era riuscito a smettere di bere ma “uscire dal tunnel del fumo, quello no”.

Il tabagismo di Fabrizio De André lo portava a “divorare” le sigarette, anziché fumarle. Dori Ghezzi, nel 2007, ricorda che suo marito era solito dimenticare i mozziconi accesi per la casa, dimenticarsene e accendere un’altra sigaretta. Il suo consumo arrivava a toccare i 4 pacchetti al giorno. “Era forte, ma era schiavo del fumo”, dice Dori ai ragazzi.

“Mi ricordo certe notti quando non aveva più sigarette. E allora lo vedevo alzarsi, infilarsi una giacca sul pigiama e girare in taxi per Milano fino a quando non trovava un tabaccaio o un distributore automatico. Mi domando se questa sia ancora libertà. No, è una schiavitù”.

“Non fate come Fabrizio”, consiglia. Sì, perché la morte di Fabrizio De André è uno degli episodi più ingiusti che la Storia ricordi, e lo stesso Faber se ne accorse come raccontava Dori Ghezzi a Repubblica: