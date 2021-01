Sembrano dominanti, almeno su Amazon, i vari iPhone 11 ed iPhone 12 di cui si parla tanto anche oggi 11 gennaio qui in Italia. Merito di alcune offerte davvero allettanti per tutti coloro che da sempre seguono con interesse il mondo Apple. Questa mattina, ad esempio, sono tornate di moda alcune promozioni che potrebbero fare realmente la differenza per gli utenti che hanno atteso il periodo post natalizio prima di procedere con un ordine. Proviamo, dunque, ad esaminare le proposte in modo più dettagliato.

I nuovi prezzi per iPhone 11 su Amazon a gennaio 2021

Come cambia il prezzo per iPhone 11 da 64 GB questo lunedì? Secondo quanto raccolto stamane, posso confermarvi che l’offerta di Amazon trapelata venerdì scorso sia di nuovo disponibile per il pubblico italiano. Certo, parliamo del modello con taglio di memoria più basso e della colorazione rossa, che potrebbe non attirare tutti, ma la possibilità di procedere con una spesa pari a 629 euro potrebbe essere stimolante per tanti. Senza dimenticare la questione di Amazon Prime, con zero costi di spedizione e consegna immediata.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - (PRODUCT)Red Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Occhio anche all’iPhone 12. Anche in questo caso mi concentro sulla versione da 64 GB, ma la colorazione è quella classica. Ovvero nera. Al di là del plus assicurato da Amazon Prime, come riportato in precedenza con iPhone 11, bisogna tenere a mente che dal box che segue si potrà comprare a 939 euro. Tuttavia, aggiornando la pagina compare alcune volte anche l’opzione che consente di risparmiare 46 euro alla cassa. Fate attenzione, perché sotto i 900 euro sarebbe un affare.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Insomma, tante buone ragioni per prestare attenzione alle ultime offerte ufficializzate oggi 11 gennaio per gli utenti che stanno valutando seriamente la possibilità di acquistare un iPhone 11 o un iPhone 12, in riferimento alle opzioni messe a disposizione da Amazon.