Come ogni inizio anno che si rispetti, cast e personaggi de I Delitti del BarLume 8 si preparano a conquistare il pubblico di Sky Uno con due nuove storie. La serie andrà in onda oggi, 11 gennaio, e poi lunedì prossimo, il 18, con due nuove storie tra commedia e gialli. La produzione Sky Original coprodotta con Palomar torna in onda con Mare Forza Quattro e Tana Libera Tutti, due nuovi film in onda nel prime time di Sky Cinema Uno, disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite, oltre che on demand su Sky e NOW TV.

La serie crime/comedy diretta da Roan Johnson che trae ispirazione dal mondo dell’immaginaria cittadina toscana Pineta nei romanzi di Marco Malvaldi torna con i soliti noti, il ben rodato cast che prevede la presenza di Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, senza dimenticare il Coronavirus.

Cast e personaggi dei Delitti del BarLume 8 si ritrovano ad affrontare la pandemia tra mascherine, videochiamate (anche per le partite a carte) e lockdown nei pieno rispetto delle regole che in questo ultimo anno hanno tenuto compagnia al pubblico a casa.

Nel primo episodio intitolato Mare Forza Quattro troviamo i protagonisti fare i conti con una tempesta e conseguente mareggiata che rovina la sede storica del BarLume e questo spinge Beppe a mettere mano al locale per ristrutturarlo proprio mentre la vita di sempre continua all’ombra del Covid. In cast e personaggi della serie troveremo ancora Stefano Fresi e Filippo Timi nei panni dei litigiosi Beppi e Massimo e con loro ci sarà ancora Enrica Guidi in quelli di Tizi. Il “quartetto uretra”, il simpatico gruppo di amici del paese, continuerà a parlare della vita e del virus che l’ha condizionata. Del gruppo faranno sempre parte Emo (Alessandro Benvenuti), Gino (Marcello Marziali), Pilade (Atos Davini) e Aldo (Massimo Paganelli). Nel frattempo, Paolo (interpretato da Corrado Guzzanti) inizia a preparare la resistenza contro il Covid-19, creando una strategia di quarantena sopra le righe.

I Delitti del BarLume 8 tornerà in onda la prossima settimana, il 18 gennaio, con Tana Liberi Tutti in cui una misteriosa scomparsa mette in subbuglio il Pasquali e i vecchini, chiusi in casa per il lockdown.