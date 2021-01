LA’s Finest 2 debutta da stasera su Fox. Il secondo ciclo di episodi dello spin-off di Bad Boys prende il via da lunedì 11 gennaio per raccontare nuove indagini del duo formato da Jessica Alba e Gabrielle Union, insieme per l’ultima volta (almeno finora).

La serie segue i casi di Syd Burnett, sorella di Marcus nella trilogia cinematografica originale, che si trasferisce da Miami a Los Angeles. Qui lavora con la polizia locale dove fa coppia con Nancy McKenna, madre single e donna in carriera. Entrambe hanno alle spalle un passato complicato e sarà proprio questo ad unirle; insieme formano un duo di poliziotte formidabile alle prese con i casi più intricati.

Dopo aver trasmesso la prima stagione lo scorso novembre, il canale satellitare di Sky, Fox, manda in onda LA’s Finest 2 con due episodi ogni lunedì.

Nella seconda stagione, McKenna e Sydney saranno alle prese con un’ondata di criminalità nella comunità di Korea Town. In particolare, Syd si troverà spiazzata dopo la morte improvvisa di un amico e farà di tutto per scovare la verità. McKenna, invece, deve affrontare le conseguenze del rapimento di Izzy e cosa ne sarà del suo matrimonio. Ma quando una potente ondata di criminalità a Koreatown minaccia di distruggere la comunità, Syd, McKenna e il team devono trovare i responsabili prima che sia troppo tardi. Ecco le trame dei primi due episodi di stasera.

Si intitola La maledizione della perla nera l’episodio 2×01. Con l’aiuto di Nancy, Syd, non autorizzata, in cerca del colpevole per la morte di Jen. Intanto, la squadra indaga su un omicidio a KoreaTown.

A seguire l’episodio 2×02 dal titolo Il ranger solitario. Mentre la squadra cerca di capire da dove abbia origine l’incremento di casi criminali a KoreaTown, McKenna deve affrontare i dolorosi ricordi del suo passato in Iraq.

Nel cast di LA’s Finest 2 su Fox ritroviamo: Gabrielle Union nei panni della detective Sydney “Syd” Burnett; Jessica Alba è la detective Nancy McKenna; Ernie Hudson interpreta Joseph Burnett; Zach Gilford è Ben Walker; Duane Martin è Ben Baines; Ryan McPartlin è Patrick McKenna; Zach McGowan è Ray Sherman; e Sophie Reynolds nel ruolo di Isabel McKenna.

L’appuntamento con LA’s Finest 2 è su Fox alle 21:00. Le repliche degli episodi saranno trasmessi in seconda serata.