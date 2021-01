Una Mamma per Amica 9 ci sarà oppure no? Adesso è il momento di porci la fatidica domanda visto che tra qualche ora, a partire dalle 21.10 circa, la serie tornerà in onda con Autunno, il capitolo finale dell’ottava stagione o, come qualcuno ama chiamarlo, il revival. Le ragazze Gilmore ci hanno tenuto compagnia per quattro settimane tra gli impegni lavorativi di Lorelai e le complicazioni personali con Luke mentre Rory ha svelato una nuova vita che i fan di certo non avrebbero mai immaginato per lei.

La serie ci ha riportato dieci anni dopo i fatti dell’ottava stagione per raccontarci, in quattro stagioni, quello che è successo a Rory e Lorelai dopo il finale dell’ottava stagione e questa sera si prepara per il gran finale, ma a quale prezzo e con quale prospettiva? Una Mamma per Amica 9 ci sarà? La risposta che possiamo dare adesso, anni dopo l’esordio del revival su Netflix, è: può darsi. I quattro capitoli hanno raggiunto un discreto successo e la piattaforma ha lasciato intravedere uno spiraglio riguardo all’ordine di nuovi episodi ma ancora oggi è tutto fermo al palo.

La carne al fuoco non manca così come l’interesse di Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino che, nonostante il contratto firmato con Amazon, ha sottolineato il fatto che sarà possibile per loro tornare a lavorare per Netflix su di un secondo revival di Una Mamma Per Amica qualora il progetto decollasse e ci fosse l’occasione giusta.

ATTENZIONE SPOILER!

E la trama? A questa ulteriore domanda risponderà proprio il finale di Una Mamma per Amica 8 in onda oggi, Autunno, in cui vedremo Lorelai convolare a nozze con Luke, Rory dire addio a Logan salvo poi scoprirsi incinta (ma chi è il padre del bambino?) mentre Emily, elaborato il lutto di Richard (Edward Hermann, scomparso nel 2014), ha deciso di diventare una guida al museo delle baleniere di Nantucket. Si potrà partire da qui, da una riunione delle tre ragazze Gilmore in occasione del parto di Rory? Siamo sicuri che i fan apprezzerebbero.