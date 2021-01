Arriva Brooklyn Nine-Nine 6 su Netflix. A partire dal 10 gennaio 2021, la piattaforma di streaming mette a disposizione tutti gli episodi (in totale ne sono 18) della sesta stagione, la prima andata in onda sulla rete NBC dopo la cancellazione su Fox. Per il catalogo italiano si tratta di un’esclusiva, che arriva con un forti ritardo rispetto la messa in onda americana – la sesta è stata trasmessa nel 2019.

La comedy, creata da Dan Goor e Michael Schur, ha vinto due Golden Globe nel 2014, uno per miglior serie e un altro al miglior attore (per Andy Samberg), oltre ad altri numerosi premi e candidature. La storia è incentrata sulle vicende di un fittizio distretto di polizia dove si intrecciano le indagini dei suoi agenti. Il protagonista è Jake Peralta, brillante detective, tuttavia poco incline a seguire le regole. Le cose cambiano con l’arrivo del severo capitano Raymond Holt, professionale e intransigente, apparentemente dall’espressione impassibile, che col passare del tempo dimostra solidarietà nei confronti dei suoi sottoposti.

Strano il destino di Brooklyn Nine-Nine: nonostante il successo, è stato cancellato dopo cinque stagioni dalla rete Fox. Sono bastate 48 ore affinché venisse salvata e acquistata dalla NBC, che trasmette la serie sul suo network dal 2019 – un’ottava è in arrivo e tratterà tematiche come il Black Lives Matter e la violenza della polizia.

La sesta stagione riparte dal matrimonio di Jake e Amy. La coppia va in viaggio di nozze ma in un hotel messicano incontrano Holt, depresso per aver perso il titolo di Commissario. Al distretto, Terry, capitano ad interim, si trova in difficoltà a dover gestire tutto e chiede consiglio a Rosa; Charles cerca di scoprire perché i genitori di Gina stanno divorziando.

Nel cast di Brooklyn Nine-Nine 6 troviamo: Andy Samberg nei panni del Detective Jake Peralta; Stephanie Beatriz è la dura Detective Rosa Diaz, intelligente e misteriosa, nota per i suoi atteggiamenti bruschi che spesso incutono timore nei suoi colleghi, in realtà è una persona molte leale; Terry Crews è il Tenente Terry Jeffords, capo della squadra investigativa; è un muscoloso body-builder dal cuore tenero, molto attaccato alla famiglia e agli amici; Melissa Fumero è il Sergente Amy Santiago, moglie di Jake. Competitiva e organizzata, cerca in tutti i modi di avere l’approvazione del Capitano Holt; Joe Lo Truglio è il Detective Charles Boyle, partner e migliore amico di Jake, abile e logorroico, è appassionato di cucina.

Completano il cast Andre Braugher nel ruolo del Capitano Raymond Holt; Dirk Blocker e Joel McKinnon Miller interpretano rispettivamente gli imbranati Detective Michael Hitchcock e il Detective Norman Scully

Brooklyn Nine-Nine 6 è l’ultima stagione per Chelsea Peretti: Gina Linetti. L’attrice ha lasciato il cast ed è apparsa solo sporadicamente in alcuni episodi successivi.