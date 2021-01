Chi si sintonizzerà su Rai4 questa sera avrà una brutta sorpresa: Supernatural non va in onda. Non lo farà oggi e nemmeno il prossimo fine settimana perché la quattordicesima stagione si è chiusa con i due episodi di ieri e della quindicesima non vi è traccia nel palinsesto della quarta rete Rai. A differenza delle altre stagioni, la numero 14 è composta da soli 20 episodi e non 22 e per questo quelli andati in onda sabato 9 saranno anche gli ultimi. Inizia oggi quindi la lunga attesa per i fan italiani che seguono la programmazione di Rai4 e tutto perché gli episodi della quindicesima e ultima stagione non sono al momento programmati sulla rete.

In Patria Supernatural 15 è andata in onda tra il 2019 e il 2020 fermata dalla pandemia in corso che non ha permesso le riprese del gran finale e lasciando tutto in sospeso a marzo 2020. Solo lo scorso autunno è stato possibile terminare le riprese e chiudere la serie con un finale che ha fatto discutere un po’ i fan che adesso sperano in un film o magari una reunion in futuro.

🎶"This is the end, my only friend…"🎶 Stasera alle 19:55 trasmettiamo, in prima visione assoluta, gli ep. 19 e 20… Pubblicato da Rai4 su Sabato 9 gennaio 2021

Fino ad allora, invece, i fan italiani dovranno fare i conti con il fatto che Supernatural non va in onda su Rai4 oggi e non lo farà nemmeno nei prossimi mesi. Qualcosa potrebbe cambiare la prossima primavera o, addirittura, in autunno. Solo con la fine dell’inverno capiremo quali sono le intenzioni della rete riguardo alla quindicesima e ultima stagione della serie The CW con Jared Padalecki e Jensen Ackles nei panni dei fratelli Winchester.

L’unica certezza al momento è che Rai4 ha annunciato Supernatural 15 in onda entro la fine di quest’anno, bisogna capire se lo farà nella prima parte o nella seconda.