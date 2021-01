Cosa ne direste di poter ricaricare il vostro smartphone con l’acqua calda? Come riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, ci sarebbe questa possibilità sulla base degli studi condotti dagli esperti della China Academy of Launch Vehicle Technology. Del resto, esistono già dispositivi termoelettrici capaci di trasformare il calore in elettricità. Nel caso specifico si parla di una bottiglia, provvista nei pressi del tappo di una porta USB-A per la ricarica del proprio smartphone.

Il chip termoelettrico presente nel copercio sarebbe capace di impiegare il calore per erogare elettricità, non appena riempito il contenitore di acqua calda. Non si tratterà comunque di un vero e proprio power-bank in quanto – come spiega Sheng Jiang (uno dei ricercatori impegnati nel progetto), una bottiglia potrà erogare da 20 a 30 minuti al massimo di elettricità una volta versati al suo interno dai 300 ai 500 ml di acqua calda. In ogni caso non bisogna sottovalutare l’iniziativa, che potrebbe rivelarsi particolarmente utile laddove non sia proprio disponibile una presa elettrica. La bottiglia, che potrà donare corrente a smartphone, ma anche ad altri dispositivi elettronici, sarà rivestito da un involucro realizzato in un materiale capace di isolare il calore, creato in origine per i veicoli spaziali (il peso generale, in questo modo, sarà molto minore, così da non risultare troppo pesante per via della presenza del chip termoelettrico).

I ricercatori della China Academy of Launch Vehicle Technology sono, per adesso, in cerca di partner esterni per poter dare il via alla commercializzazione del prodotto, il cui prezzo dovrebbe essere di circa 150,200 Yuan, ovvero dai 18 ai 25 euro al cambio attuale. Qualora venisse realmente messa in vendita, a voi interesserebbe acquistare una bottiglia che, una volta riempita di acqua calda, sia in grado di ricaricare il vostro smartphone? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.