Sono stati anni decisamente intensi quelli di Guerrilla sul fronte Playstation, complice anche e soprattutto il gran lavoro sulla serie Killzone. Un franchise che ha saputo imporsi all’attenzione dei fan degli sparatutto, complice una storia intrigante e meccaniche ludiche peculiari. E di evoluzioni, dai suoi esordi, la saga ne ha avute, come dimostrato dall’avvento sull’allora console next gen, la rampante PS4.

Giunto come titolo inserito nella lineup di lancio, Killzone Shadow Fall mostrò da subito le potenzialità del nuovo hardware. E alimentò non poco le speranze della fanbase di vedere entro breve tempo un nuovo capitolo della serie. Un ottimismo che è stato però stroncato dalla realtà dei fatti, che ha visto Guerrilla Games voltarsi verso nuovi orizzonti, che permettessero allo studio di affrontare nuove sfide. E di innalzare il grado di sfida da affrontare, con un genere totalmente nuovo.

Il tutto si è concretizzato con quel giocone che risponde al nome di Horizon Zero Dawn, produzione che di fatto rischia di eclissare completamente il franchise sparatutto. Siamo effettivamente arrivati ai titoli di coda?

Killzone ai saluti, siamo alla fine della corsa per la serie?

Il rischio che Killzone venisse definitivamente archiviato c’era. E le ultime manovre operate dal team di sviluppo non lasciano ben sperare in vista del futuro. Con un messaggio di commiato gli addetti ai lavori segnalano infatti che il sito Killzone.com non è più operativo. Con il redirect che finisce sulle pagine di Playstation.com.

Ciò non intacca le funzionalità di Shadow Fall o di Mercenary, che continuano nel loro lavoro nelle modalità singleplayer e multiplayer. È però una mossa che non lascia presagire nulla di buono per l’universo ludico di PS5, che sembra ormai scontato debba fare a meno di una saga che ha presenziato sulle ultime tre generazioni di console marchiate Sony. Le menti del team di sviluppo sono evidentemente proiettate esclusivamente sul sequel di Horizon Zero Dawn, ma non è detto che, in un futuro prossimo, le cose non possano cambiare.

