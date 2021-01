Non è stata una cattiva idea aspettare lo Xiaomi Mi Watch, che si accinge a rendersi disponibile in Italia. Lanciato mesi fa in alcuni mercati, adesso tocca al nostro accoglierlo come merita. L’indossabile, che ricordiamo essere stato annunciato nel territorio cinese con il nome di Xiaomi Mi Watch Color, presenta uno schermo AMOLED di forma circolare con una diagonale da 1.39 pollici, il sensore di battito cardiaco con misurazione del livello di saturazione del sangue, sensore GPS e di pressione atmosferica ed il tracciamento delle attività sportive.

Lo Xiaomi Mi Watch include una batteria da 420mAh, con un’autonomia che può anche superare le due settimane di utilizzo con un solo ciclo di ricarica (i tempi di ricarica da 0 a 100% sono di circa due ore). La sincronizzazione dei dati con lo smartphone a cui lo Xiaomi Mi Watch è associato avviene con l’app Xiaomi Wear, da scaricare sul Play Store di Google. Lo Xiaomi Mi Watch potrà essere acquistato dal 15 gennaio in scorte limitate su Mi.com e su Amazon, al prezzo speciale di 99 euro per le prime 24 ore in luogo dei 129,99 euro di listino. Uno smartwatch sicuramente completo di ogni funzione tipica di dispositivi di questo genere, peraltro venduto ad un prezzo molto interessante, che non passerà di certo inosservato (tanto più dato il produttore, diventato una garanzia assoluta).

Bello anche il design, di forma circolare, che è anche quella da tanti utenti preferita per la somiglianza ai comuni orologi. Bisognerà aspettare pochi giorni prima di poter procedere liberamente all’acquisto dello Xiaomi Mi Watch: la cosa migliore da fare è comprarlo nel giorno del lancio, così da poterlo pagare 99 euro in luogo dei 129,90 euro invece richiesti dal cartellino. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.