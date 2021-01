Non ci sono più segreti per i tempi esatti dell’accredito del rimborso del cashback di Stato. Nell’app IO, proprio oggi 10 gennaio, è comparso l’appuntamento limite entro il quale i cittadini che hanno partecipato al programma si vedranno accreditare quanto dovuto. Come già anticipato in un precedente approfondimento, l’attesa potrebbe non essere breve ma almeno se ne posseggono ora le coordinate esatte.

Dopo una serie di tweet del team social Twitter legato all’app IO, si era ipotizzato che il rimborso del cashback di Stato potesse arrivare entro la data del 10 marzo. Questo limite è stato leggermente rivisto, a favore dei partecipanti al programma. Chi oggi accede al suo profilo dello strumento dedicato proprio al cashback, può visualizzare che la cifra dovuta verrà caricata al massimo entro il 1 marzo. In sostanza, l’attesa equivale ai canonici 60 giorni calcolati dal termine del primo periodo del programma, ossia il 31 dicembre.

I cittadini che hanno aderito all’iniziativa di Governo per limitare l’uso dei contanti e promuovere i metodi di pagamenti digitali, sempre oggi 10 gennaio possono verificare il numero definitivo e totale delle transazioni riconosciute dal programma. Proprio entro questa domenica, in effetti, si sono conclusi i calcoli esatti per ottenere la cifra che spetta proprio ai consumatori per il primo periodo del cashback di Stato, partito lo scorso 8 dicembre e concluso il 31 dello stesso mese.

Vista l’ultima comunicazione, meglio mettersi comodi e attendere con pazienza il rimborso del cashback di Stato dovuto. La cifra sarà accreditata direttamente sul numero di IVAN già indicato al momento dell’iscrizione del programma, senza che si compia nessun altra operazione. Quella del 1 marzo è di certo una data limite e la speranza è che, almeno per alcuni, il risarcimento del 10% di quanto speso possa arrivare in tempi più brevi, magari già nelle prossime settimane. Gli accrediti procederanno di certo non tutti insieme ma progressivamente.