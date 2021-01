Sono attive interessanti promozioni per iPhone SE e iPhone 12 da Mediaworld in questo weekend. Ieri 9 gennaio ricorreva il compleanno degli iPhone (il primo melafonino è stato difatti lanciato da Steve Jobs nel lontano 2007 in questa specifica data). L’occasione è dunque ghiotta per festeggiare con una scontistica appunto garantita ai fan del brand ma anche a chi, magari, vorrebbe comprare il suo primo dispositivo Apple. La catena di elettronica, in queste ore, propone offerte specifiche anche per gli ultimissimi iPhone 12 e i pur recenti iPhone SE. Come non approfittarne dunque?

Si parte dall’iPhone 12 Mini in sconto da Mediaworld appunto. La promozione più interessante è quella che investe la variante da 128 GB del melafonino, nella colorazione classica nera. Ora è possibile acquistarla al costo di 849 euro e non più a 899 euro. La spesa potrà essere anche dilazionata in rate, più esattamente 20 con l’importo di 42,45 euro al mese.

Spazio anche all’offerta specifica per l’iPhone 12 da Mediaworld. Anche il modello più accessoriato della variante Mini non poteva non ottenere un ribasso in questo weekend di festeggiamenti. Il melafonino con taglio di memoria da 128 GB ottiene lo sconto più interessante di tutti. Il dispositivo sarà acquistabile, in effetti, a 899 euro, ossia a 90 euro in meno rispetto al valore attuale di listino di 989 euro. Anche in questo caso, ai probabili acquirenti, è garantita la possibilità del pagamento rateale, in 20 rate da 44,95 euro al mese.

Oltre agli sconti per gli ultimi iPhone 12 da Mediaworld, c’è la possibilità di approfittare anche di un notevole risparmio sul melafonino già di per se più economico. L’iPhone SE, lanciato la scorsa primavera, è in effetti in offerta proprio sullo store online della catena di elettronica. Per la versione da 128 GB, il costo attuale è di 489 euro e non più 549 euro. Il pagamento rateale prevede 20 mensilità da 24,45 euro ognuna.