Fra pochi giorni ci imbatteremo finalmente nei Samsung Galaxy S21, di cui il modello Ultra rappresenterà di certo l’apice prestazionale che la nuova ammiraglia sarà in grado di offrire. Il dispositivo potrebbe interfacciarsi con il caricabatteria a 65W, di cui molto abbiamo sentito parlare nel recente passato (non è chiaro se il colosso di Seul vorrà conservarlo in combinazione con la serie dei Note 21 di quest’estate, o se deciderà di lanciarlo già con i top di gamma della serie Galaxy S).

In ogni caso, grazie ad un leak del portale ‘nl.letsgodigital.org‘, possiamo già darvi indicazioni sullo speciale alimentatore, capace di toccare quota 65W, superando di gran lunga quello da 45W che ha accompagnato i Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. L’accessorio è contraddistinto dalla sigla ‘EP-TA865‘, ed ha ricevuto la relativa certificazione in Corea del Sud a settembre scorso (teoricamente dovrebbe già essere pronto per essere lanciato sul mercato). Il caricabatteria proviene da Solum, una società che da tempo lavora per Samsung alla realizzazione di questi accessori. Ricordate anche che in alcuni mercati i Samsung Galaxy S21 verranno commercializzati senza il caricabatteria, che dovrà essere acquistato separatamente.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21 Ultra, il device dovrebbe includere una fotocamera posteriore con quattro sensori, il supporto alla SPen (venduta anch’essa separatamente al probabile prezzo di 40 euro), lo slot microSD, un display in grado di supportare nello stesso momento la risoluzione QHD+ e la frequenza di refresh rate a 120Hz ed un corpo realizzato con materiali senz’altro più di pregio rispetto agli altri due fratelli, tuttavia anch’essi curati dal punto di vista estetico. Il 14 gennaio sapremo tutto quanto, tenetevi pronti per questa nuova avventura. Avete già messo nel mirino i prossimi top di gamma di casa Samsung? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.