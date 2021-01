9-1-1 3 al via oggi, 10 gennaio, su Rai2, per la gioia dei fan che erano rimasti con il fiato sospeso lo scorso dicembre quando Buck è rimasto appeso tra la vita e la morte. Da allora ne è passato di tempo e in questi giorni era stato annunciato il debutto della nuova stagione della serie di Ryan Murphy in coppia con il suo spin-off 9-1-1 Lone Star ma così non è stato. L’appuntamento è fissato per questa sera, a partire dalle 21.10, solo con due episodi di 9-1-1 3 mentre Lone Star slitta al 7 febbraio prossimo.

A quel punto le due serie andranno in onda in coppia, con un singolo episodio, per la felicità dei fan che questa sera avranno modo di vedere “Ragazzi di oggi” e “Annega o nuota”. Nei primi due episodi scopriremo cosa ne è stato di Buck che dopo essere stato dimesso, è tornato ad addestrarsi per tornare in pista e a lavoro con i suoi colleghi vigili ma proprio per questo finirà di nuovo in ospedale a causa di un malore. Lo sforzo causerà un’embolia polmonare che lo riporterà in ospedale e questo potrebbe causare la sua sospensione a favore di mansioni di ufficio e allontanandolo così dall’azione, quale sarà la sua reazione a questa notizia?

Dall’altro lato abbiamo Maddie in crisi per via della voglia di Chimney di avere dei bambini. A complicare le cose e a farle pensare a tutto questo ci penserà una telefonata arrivata al centralino di una donna a cui hanno sottratto la bambina appena data alla luce. Come andrà a finire per lei? Nel secondo episodio in onda oggi di 9-1-1 3 a rovinare la giornata di Buck e a mettere tutti in pericolo ci penserà uno tsunami pronto a trascinare via tutto e travolgere le persone presenti al molo di Santa Monica.

9-1-1 3 tornerà la prossima settimana, domenica 17 gennaio, con gli episodi 3 e 4 dal titolo, rispettivamente, Squadra di ricerca e Inneschi in cui Bobby e gli altri si occupano dei salvataggi e dei soccorsi dopo lo tsunami mentre Buck è preoccupato per aver perso di vista Christopher dopo che la corrente lo ha strascinato via. La vita di Buck, invece, andrà avanti con un lavoro da ispettore.